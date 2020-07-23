Возлюбленную Киану Ривза преследует его 67-летняя одержимая фанатка

Прошлой осенью Киану Ривз представил миру свою женщину — 46-летнюю художницу Александру Грант. Избранница актера тут же столкнулась с повышенным вниманием к себе и даже заимела недоброжелателей, передает Попкорн News.
Недавно Грант обратилась в суд и получила временный охранный ордер — ее уже несколько месяцев преследует 67-летняя фанатка Ривза по имени Кэтрин. Теперь ей запрещено приближаться к Александре и ее дому ближе чем на 100 метров, а также выкладывать ее фотографии в соцсетях.
Грант говорит, что Кэтрин объявилась сразу после того, как она и Ривз обнародовали отношения. По словам Александры, поклонница актера заходила на территорию ее дома, фотографировала ее машину, а потом опубликовала фото в Интернете. Также она преследовала Грант на мероприятиях и обсуждала ее в Сети с другими хейтерами.
Это вызвало у Александры сильный стресс. Она переживает, что это так и будет продолжаться,
— поделился инсайдер.
Александра и Киану начали работать вместе в 2011 году, связавшись с издательским делом. Теперь они управляют издательством X Artists' Books. А началось все с того, что Грант помогла выпустить Ривзу забавное руководство по выходу из депрессии, которое называется Ode to Happiness, с иллюстрациями Александры и текстом Киану.
Некоторые друзья и коллеги Киану заявили, что он и Грант состоят в отношениях уже давно, но скрывали это. Например, Дженнифер Тилли сказала, что до обнародования отношений они встречались как минимум два года.
Они просто не хотят быть в центре внимания. Грант — женщина-загадка. Клевая, элегантная и сдержанная. Ривз такой же. Все и посходили с ума от того, что они просто идеальная пара,
— отметила Тилли.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Thank you @oscardelarenta for being such a great partner! So thrilled that we've been able to collaborate with @grantloveproject to benefit @projectangelfood! --- Via @oscardelarenta: 'grantLOVE, now in its 11th year, is a fundraising and friend-raising project that brings artists, brands and existing non-profits together. I am thrilled that my collaboration with Oscar de la Renta promotes a shared passion for design and color, art and fashion. These limited edition LOVE prints are based on a shared color palette in my works and Oscar de la Renta's Spring 2020 collection.’ ⠀ ⠀ Visit the link in our bio for more information about the initiative and to support our global community by purchasing a print. #stayhome #staysafe #grantlove #oscardelarenta