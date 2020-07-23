Умер оператор фильма «Бриллиантовая рука» Игорь Черных

Черных родился в 1932 году. В 1955-м он закончил операторский факультет ВГИКа, после чего работал оператором-постановщиком на студии «Мосфильм». «Игорь Анатольевич снимал на земле, в воздухе и был одним из первых операторов, освоивших съемки под водой», — сообщил Союз.

Тяжело и горько прощаться с нашим товарищем. Он был очень интеллигентный, очень добрый и отзывчивый человек. Играл на гитаре и прекрасно пел. Всегда общительный и позитивный, Игорь заряжал нас своим оптимизмом.

— Говорится также на сайте Союза.

Всего Черных снял более 20 фильмов. В том числе он участвовал в создании киноэпопеи «Битва за Москву» и киноленты «Большая дорога» режиссера Юрия Озерова, фильмов «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая, «Особо важное задание» Евгения Матвеева и «Емельян Пугачев» Алексея Салтыкова.