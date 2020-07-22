Борьба за свободу: новый сериал «Последний аксель» затронет тему насилия в спорте

Создатели раскрыли канву сюжета. По их словам, «Последний аксель» — это последняя попытка фигуристки Тани совершить самый сложный прыжок как на льду, так и в своей жизни. После внезапной смерти своего отца — домашнего тирана — Таня приезжает в Москву, чтобы попасть в команду не менее жесткого тренера и выступить на чемпионате мира по фигурному катанию. Победа на чемпионате для Тани — не погоня за успехом, а стремление обрести свободу для себя и своей младшей сестры за счет спортивного гранта.

Компромисс с совестью, истязание своего тела, подавление своего страха — она живет и побеждает исключительно на противостоянии. Спасение от домашнего насилия Таня видит только в еще большем насилии над собой...

— цитата из релиза, в котором также говорится о том, что «Последний аксель» — это история чемпионки-бунтарки и лучшего в стране тренера — двух невероятных женщин, которых разделяет поколение, но объединяет любовь к фигурному катанию. У них на двоих есть одно решающее выступление, чтобы победить страх, обидчиков и внутренних демонов. И лед — их единственное спасение.

Любопытно, что сериал заказан компании SPACE Production, которую основали также две женщины с сильными характерами — Дарья Легони-Фиалко и Екатерина Ласкари. Обе хорошо известны и в медиамире, и в мире сериалов. «В этой истории есть и тема абьюза, и тема ответственности за свою жизнь, и тема закаливания спортивного характера, — рассказывает о новом сериале Дарья Легони-Фиалко. — Наш проект содержит жизненно-философский парадокс о невиновности виновных. Мы хотим создать зрелищный сериал, глубокий, местами — жесткий, а местами — безумно трогательный».

Автор сценария сериала «Последний аксель» — Екатерина Григорьева, знакомая зрителям по проектам «Скорая помощь» и «Снежная королева». Режиссер новой спортивной драмы - Илья Шеховцов («Три капитана», «Свидетели», «Такая работа»). «Для меня этот материал, в первую очередь, — честный взгляд на подростковую незащищённость, на формирование и формулирование мечты, — рассказывает режиссер Илья Шеховцов. — События и персонажи фильма объёмны и неоднозначны. Даже исследование темы абьюза здесь происходит не однобоко. Я убеждён, что такие герои и такая подача истории расколет зрителя».

«Этот проект — один из наших первых больших сериалов. Мы уверены, что наша аудитория полюбит его благодаря мощному драматическому конфликту, серьезной морально-этической дилемме и конечно спортивной тематике», — говорит Виктор Чеканов, генеральный директор MEGOGO Россия.