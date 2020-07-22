СОСКУЧИЛИСЬ? ⟩ Всеми любимые Хабенский и Бурковский снимутся в новом сериале о войне

В Москве в эти дни идут съемки остросюжетной исторической драмы «За час до рассвета». Главные роли в картине исполнят народный артист Российской Федерации Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Артур Ваха, Максим Белбородов, Алена Михайлова и Агния Дитковските, передает «Российская газета».
Время действия — 1946 год. Лейтенант Денис Журавлев (Андрей Бурковский) возвращается к мирной жизни и устраивается на службу в милицию. Его начальник — майор Шумейко (Константин Хабенский) по прозвищу «Сатана» — человек с тяжелым характером, но решения поставленных задач добивается любой ценой. Журавлев появляется в команде как раз вовремя: в городе орудует банда преступника по прозвищу Клещ, и чтобы поймать его, нужен неординарный план. Однако скоро становится очевидно, что война, идущая в мирное время, когда непонятно кто друг, а кто враг, еще запутаннее, чем война, с которой он только что вернулся.
Это большой проект, и мы все активно готовились к съемкам - репетировали, встречались с режиссером и другими артистами, обговаривали детали. Я смотрел фильмы про послевоенные времена, чтобы освежить в памяти ту эпоху. Меня привлекла сама роль, история и время, в котором происходят события. Послевоенная тема очень интересна и глобальна. Мне вообще интересны исторические проекты, особенно, когда крутой сценарий, а здесь он крутой.
— делится впечатлениями о съемках Андрей Бурковский.
Телепремьера сериала «За час до рассвета» состоится в эфире телеканала НТВ, а онлайн-пользователи увидят премьеру эксклюзивно на more.tv и в онлайн-кинотеатре Wink.
Производством нового сериала занимаются Art Pictures Vision в партнерстве с «Киностудией МИМ». Генеральные продюсеры: Федор Бондарчук, Тимур Вайнштейн, Алексей Земский, Вячеслав Муругов, Вадим Островский, Дмитрий Табарчук, Георгий Шабанов. Режиссёр-постановщик: Игорь Зайцев. Оператор-постановщик: Эдуард Мошкович. Авторы сценария: Савва Минаев, Георгий Шабанов, Александр Щербаков.
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Съемочные площадки постепенно оживают. Создатели сериала «За час до рассвета» начали работу над проектом еще в мирное, довирусное время, но были вынуждены сделать перерыв. И вот после нескольких недель неопределенности и переживаний в духе «неужели все пропало» съемочная группа вернулась на площадку. В данный момент работа кипит в павильонах в Москве, но вскоре съемки переместятся в Тверь, где нашли натуру, соответствующую эстетике конца сороковых. ⠀ У Хабенского в сериале роль майора милиции, которого сослуживцы зовут Сатаной, офицера с тяжелым характером, сторонника самых жестких методов работы. Также в проекте заняты Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Агния Дитковските и другие звезды кино.