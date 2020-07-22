СОСКУЧИЛИСЬ? ⟩ Всеми любимые Хабенский и Бурковский снимутся в новом сериале о войне

Время действия — 1946 год. Лейтенант Денис Журавлев (Андрей Бурковский) возвращается к мирной жизни и устраивается на службу в милицию. Его начальник — майор Шумейко (Константин Хабенский) по прозвищу «Сатана» — человек с тяжелым характером, но решения поставленных задач добивается любой ценой. Журавлев появляется в команде как раз вовремя: в городе орудует банда преступника по прозвищу Клещ, и чтобы поймать его, нужен неординарный план. Однако скоро становится очевидно, что война, идущая в мирное время, когда непонятно кто друг, а кто враг, еще запутаннее, чем война, с которой он только что вернулся.