ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ ⟩ Понравится ли вам то, как «Союзмультфильм» перерисовал медвежонка Умку в новом мультсериале?

В настоящее время в рамках работы над проектом создана система персонажей, их типажи, характер взаимоотношений. Участием в создании мультсериала уже заинтересовались как российские, так и зарубежные партнеры.

«Союзмультфильм» в последнее время активно работает над созданием мультсериалов с советскими героями мультфильмов. Вышла новая версия «Простоквашино». В ближайшее время на экраны выйдут новые серии «Ну, погоди!» и про попугая Кешу. История про волка и зайца спонсирована курортом «Роза Хутор», поэтому их новые приключения будут происходить на этом курорте. А в создании сериала про попугая Кешу принимает участие автор оригинального произведения Александр Курляндский. Любителя поболтать планируется осовременить и сделать стендапером.