Ср, 22.07.2020

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ ⟩ Понравится ли вам то, как «Союзмультфильм» перерисовал медвежонка Умку в новом мультсериале?

Мультфильм «Умка»

ФОТО: Скриншот с видео

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщает, что студия «Союзмультфильм» активно работает над созданием мульсериала на основе мультфильма «Умка», который создали режиссеры Владимир Попов и Владимир Пекарь в 1969 году по сценарию Юрия Яковлева, передает Попкорн News

Вот как выглядит перерисованный мультфильм: 

По словам директора киностудии «Союзмультфильм» Бориса Машковцева, сейчас идет сценарная проработка сериала:

В настоящее время в рамках работы над проектом создана система персонажей, их типажи, характер взаимоотношений. Участием в создании мультсериала уже заинтересовались как российские, так и зарубежные партнеры.

Посмотрите, как выглядит старая версия мультфильма про медвежонка Умку: 

«Союзмультфильм» в последнее время активно работает над созданием мультсериалов с советскими героями мультфильмов. Вышла новая версия «Простоквашино». В ближайшее время на экраны выйдут новые серии «Ну, погоди!» и про попугая Кешу. История про волка и зайца спонсирована курортом «Роза Хутор», поэтому их новые приключения будут происходить на этом курорте. А в создании сериала про попугая Кешу принимает участие автор оригинального произведения Александр Курляндский. Любителя поболтать планируется осовременить и сделать стендапером. 

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