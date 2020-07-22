ПОХОРОНИЛИ ⟩ Смотрите, с каким юморком фанаты почтили память несостоявшегося Comic-Con в Сан-Диего!

Фанаты зажигают свечи, оставляют цветы, футболки, постеры, записки и разные предметы поп-культуры около ресторана TinFish — популярного заведения среди посетителей SDCC.

По словам Крис Морроу, одной из организаторов святилища, таким образом они хотели дать фанатам возможность выразить свое уважение к любимому событию.

«Жители округа Сан-Диего собрались, чтобы выразить свою любовь и уважение Comic-Con, — написала Морроу. — В этом году популярный конвент пройдет онлайн, и жители хотели дать понять, что Comic-Con Сан-Диего не забыт и что мы увидимся лично в 2021 году».

Цветы и послания SDCC можно оставлять до 27 июля, после чего святилище уберут. Онлайн-конвент пройдет с 22 по 26 июля.