Охлобыстин заступился за Асмус в ситуации с разводом актрисы и откровенной сценой из «Текста»

Говорят, там [в «Тексте»] прям очень откровенные сцены. Но это никак не изменит мое отношение к ней, я знаю, что ее душа — это душа чистого, красивого ребенка. Все, что она сделала в профессии, она сделала сама, ей никто не помогал, она не была ничьим протеже и замуж вышла уже звездой. <...> Я всегда буду за нее заступаться, она клевая.