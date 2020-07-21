ТОП-7 фильмов, которые уже сейчас идут в кинотеатрах Apollo: фантастика по-русски, бой с невидимкой и обаятельный Милош Бикович

Невидимое таит опасность.

Интригующая история о самом известном гангстере прошлого столетия Аль Капоне. В голове свирепого когда-то мафиози мелькают воспоминания о созданной им на улицах Чикаго ужасной, облитой кровью множества людей, криминальной империи. Он вспоминает как насиловал, убивал, создавал целые мафиозные кланы, организовывал банды убийц, занимался незаконным оборотом алкоголя, крышевал проституцию, минировал и взрывал автомобили, контролировал доходы преступников, а, те, кто отказался подчиняться ему, быстро прощались с этим миром. Все это наводило ужас даже на сам криминальный мир. Для некоторых из них он — полный сумасшедший, для других — неподчиняющийся правилам гангстер, но его жизнь достойна острого сценария боевика.

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Кому понравится? Любителям хорроров и фантастики, ценителям высоких образов сильных девушек в кино.

О чем фильм? То, чего ты не видишь, не может причинить тебе боль. Но так ли это? Сесилия Касс страдает в ловушке невыносимых отношений со своим богатым и гениальным мужем-ученым, который во всем стремится ее контролировать. И вот однажды ночью Сесилии удается бежать. В этом ей помогают ее сестра и друг детства со своей юной дочерью. Когда брошенный муж совершает суицид и завещает Сесилии все свое состояние, это вызывает у нее смутные сомнения. Потом происходит череда странных совпадений, а когда дела принимают для близких Сесилии угрожающей жизни оборот, до смерти испуганная женщина оказывается на грани потери рассудка. И никто, кажется, не верит ее словам о невидимом мучителе.

Зубодробительная комедия от создателей фильма «Холоп».

Где, когда и сколько стоит? Фильм идет в кинотеатрах вплоть до конца июля. Купить билет и получить подробную информацию о сеансе можно на сайте Apollo Kino. Жмите сюда!

Кому понравится? Любителям легкого и доброго кино, ценителям российских комедий.

О чем фильм? Молодой и обаятельный Паша давно забыл обо всех финансовых заботах. Унаследовав от богатой тетушки пятизвездочный отель миллионной стоимости в самом центре города, он влился в ряды золотой молодежи. Вечеринки в клубах, танцы до утра, шампанское, элитные красотки, горячие ночи в отеле – всё это окрыляет, отключает разум и придает жизни такой «драйв», что иногда забываешь вовремя притормозить.

Вжившись в роль очень успешного предпринимателя, в один прекрасный день Паша неожиданно влипает в такую ситуацию, из какой нет возможности выбраться ни теоретически, ни практически. Ему грозит свадьба! Оказывается, однажды летом молодой человек натворил дел: нечаянно разбил ценную коллекцию старинных предметов, принадлежащую самому боссу белградской мафии. Единственный способ искупить вину — жениться на дочери мирового криминального авторитета, которая, кажется, уже давно присмотрела Пашу в качестве потенциального жениха… Но вот беда: жених к этому вовсе не готов! Отказаться от такой сделки с главой мафии невозможно, иначе тебя сотрут в порошок, и всей роскоши придет конец! Мало того, будущая невеста вся в отца: хоть и красивая, но такую никому не пожелаешь! Если что не понравится — без всякого сожаления свернет шею, так что все равно живым не останешься!

Российский фантастический триллер от продюсеров фильма «Притяжение».

Где, когда и сколько стоит? Фильм идет в кинотеатрах вплоть до конца июля. Купить билет и получить подробную информацию о сеансе можно на сайте Apollo Kino. Жмите сюда!

Кому понравится? Любителям космических боевиков, а также тем, кто следит за развитием российской кинофантастики.

О чем фильм? СССР, 1983 год. На землю возвращается космический аппарат, но от людей скрывают, что из двух космонавтов живым можно считать только одного. Что произошло на борту, остается загадкой, но факты указывают на то, что космонавты столкнулись с новой формой жизни, и выживший вернулся не совсем один. На засекреченную военную базу, где космонавт Константин Вешняков содержится под строгим контролем и наблюдением, привозят нейрофизиолога Татьяну Климову, чтобы она оценила его состояние.

Великие открытия. Страшные последствия.

Где, когда и сколько стоит? Фильм идет в кинотеатрах вплоть до конца июля. Купить билет и получить подробную информацию о сеансе можно на сайте Apollo Kino. Жмите сюда!

Кому понравится? Любителям биографических фильмов, науки и истории.

О чем фильм? История жизни, любви и великих открытий ученого-экспериментатора Марии Кюри, первой женщины-лауреата Нобелевской премии. Вместе с мужем Пьером она занималась изучением радиоактивности и отрыла элементы радий и полоний. Супруги Кюри верили, что служат на пользу человечеству, не предвидя обратную сторону своих открытий.

Их миссия — выжить.

Где, когда и сколько стоит? Фильм начнут показывать в кинотеатрах 24 июля. Купить билет и получить подробную информацию о сеансе можно на сайте Apollo Kino. Жмите сюда!

Кому понравится? Ценителям динамичныз боевиков и военной тематики.

О чем фильм? Экранизация знаменитой одноименной книги американского писателя Джейка Таппера «Форпост — несказанная смелость Америки» — ошеломляющая реальная история о смелости, безумной стратегии и поразившем сердца кровавом сражении. Основанная на реальных фактах картина перенесет зрителей в афганский город Камдеш, где в 2009 году произошло самое кровавое сражение между американскими бойцами и воинами Талибана.

54 американским солдатам, принимавшим участие в безумной военной атаке талибов в Камдеше, 3 октября 2009 год запомнится на всю жизнь. В отдаленном горном регионе Афганистана, ночью заняв позиции на горных склонах, талибы организовали засаду для американских солдат с военной базы. Абсолютный дисбаланс сил и военной техники лишь ненадолго выбил из равновесия американских солдат. Военные стратеги лагеря — лейтенант Китинг и сержант Ромеша — вместе с отрядом обязаны сгруппировать силы и в неповрежденных укрытиях вести круговую оборону и контратаку. Нет времени ждать помощи. Теперь у них лишь одна цель — выжить...

Это больше не игра.

Где, когда и сколько стоит? Фильм начнут показывать в кинотеатрах 24 июля. Купить билет и получить подробную информацию о сеансе можно на сайте Apollo Kino. Жмите сюда!

Кому понравится? Любителям хоррор-фильмов в антураже современного мира инноваций и технологий.

О чем фильм? Звезда соцсетей Колл — привлекательный молодой человек, жаждущий приключений. Каждый его пост в соцсетях собирает миллионы просмотров. Бросая судьбе невероятные вызовы, переворачивая весь мир с ног на голову, этот безумец будоражит нервы всем своим поклонникам.

Поддавшись соблазну очередного приключения, Колл с компанией друзей отправляется в путешествие через Атлантику в огромный мегаполис, где должен быть снят самый большой эксперимент в его жизни. Комната ужаса — ничего особенного, Колл повидал сотни таких, однако та, которую ему предстоит посетить, — совершенно другая. Гостеприимно принятая местным олигархом компания вскоре оказывается в сыром и темном лабиринте, где молодых людей ожидает ловушка. Вырваться отсюда не будет никакой возможности. Ты заживо сгниешь здесь в заточении, сойдешь с ума от дикой боли, будешь смотреть, как умирают твои друзья, а твоя девушка буквально рядом, за стеной из закаленного стекла, и ты не можешь до нее дотронуться, а лишь только смотреть, как она тонет, кричит и задыхается. Настенные часы будут отсчитывать последние минуты твоей жизни, вселяя надежду на спасение, однако все бессмысленно...