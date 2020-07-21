Известный темнокожий актер призвал не цензурировать расистский контент в старых фильмах и сериалах

«Для этого у нас есть система рейтингов. Мы сообщаем, что здесь есть контент для всех, только для зрителей с родителями, для людей старше 15 лет, старше 18 лет, — говорит Эльба. — Чтобы глумиться над правдой, вы должны знать правду. Но цензурировать расистские сцены, убирать их? Задумайтесь на секунду: мне кажется, зрители должны знать, что люди делали подобные проекты».

«Я не верю в цензуру. Я верю, что у нас должно быть право говорить то, что мы хотим сказать. Потому что мы, в конце концов, рассказчики», — заключил Эльба.