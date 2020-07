Дарт Вейдер появится в спин-оффе «Звездных войн» про Оби-Вана Кеноби

Как утверждают источники We Got This Covered, студия Warner предлагает Бену Аффлеку вновь вернуться на экраны в роли Бэтмена. По информации инсайдеров, сейчас с актером, сыгравшим Темного рыцаря в «Бэтмен против Супермена» и «Лиге справедливости», ведутся переговоры относительно камео в фильме «Флэш», передает «Кинопоиск».