Дарт Вейдер появится в спин-оффе «Звездных войн» про Оби-Вана Кеноби

На данный момент эта информация — лишь слух, не подтвержденный ни одним крупным изданием.

Предполагается, что Бэтмен в исполнении Аффлека встретится во «Флэше» с пожилым Брюсом Уэйном, которого может сыграть Майкл Китон, звезда фильмов Тима Бёртона. По мнению источников, с помощью Китона-Бэтмена студия познакомит зрителя с мультивселенной — набором альтернативных реальностей, которые в комиксах объясняли разные версии персонажей. Встреча двух Темных рыцарей поможет отделить Аффлека в собственную вселенную и даст студии возможность при необходимости разработать самостоятельный проект с участием актера.