Вышел интригующий тизер к «Психу» — новому сериалу Бондарчука с Богомоловым в главной роли

В центре сюжета — Олег, известный столичный психотерапевт, к которому выстраиваются клиенты центрального округа Москвы. Несмотря на то, что Олег постоянно находится в эпицентре жизни мегаполиса, он абсолютно одинок, и ему самому нужна помощь. Он переживает кризис среднего возраста, страдает от потери самоуважения и медикаментозной зависимости. В итоге ближе всякого человека ему становится неодушевленный предмет — Кукла.