Киркоров объяснил, как Орбакайте получила роль в фильме «Чучело»

В ходе беседы отвечая на вопросы прессы, он признался, что не будет против, если его дети — Алла-Виктория и Мартин — решат работать в шоу-бизнесе. Правда, по словам артиста, он не собирается помогать им в продвижении. Исполнителя цитирует «Комсомольская правда»:

У меня есть перед глазами прекрасный пример: Алла Пугачева никогда не пользовалась своим блатом, чтобы как-то устроить Кристину [Орбакайте].

По словам певца, Орбакайте получила роль в фильме «Чучело» «не потому, что она дочь Примадонны, а потому, что она гениальная артистка».

«К счастью, пока мой Мартин увлечен футболом, а Алла-Виктория хочет быть декоратором, художником. До этого ей нравилось фигурное катание», — добавил Киркоров.

Исполнитель также признался, что мечтает сыграть короля Лира.

У меня есть мечта: сыграть в театре короля Лира. Может быть, кто-то рискнет из великих, например, [Кирилл] Серебренников, возьмет да и предложит мне.