Киркоров объяснил, как Орбакайте получила роль в фильме «Чучело»

Певец Филипп Киркоров принимает участие в фестивале «Славянский базар», стартовавшем в Витебске. После церемонии открытия именной звезды на Площади звезд певец пообщался с журналистами, передает портал Кино Mail.ru.
В ходе беседы отвечая на вопросы прессы, он признался, что не будет против, если его дети — Алла-Виктория и Мартин — решат работать в шоу-бизнесе. Правда, по словам артиста, он не собирается помогать им в продвижении. Исполнителя цитирует «Комсомольская правда»:
У меня есть перед глазами прекрасный пример: Алла Пугачева никогда не пользовалась своим блатом, чтобы как-то устроить Кристину [Орбакайте].
По словам певца, Орбакайте получила роль в фильме «Чучело» «не потому, что она дочь Примадонны, а потому, что она гениальная артистка».
«К счастью, пока мой Мартин увлечен футболом, а Алла-Виктория хочет быть декоратором, художником. До этого ей нравилось фигурное катание», — добавил Киркоров.
Исполнитель также признался, что мечтает сыграть короля Лира.
У меня есть мечта: сыграть в театре короля Лира. Может быть, кто-то рискнет из великих, например, [Кирилл] Серебренников, возьмет да и предложит мне.
Отметим, что певец Филипп Киркоров неоднократно пробовал себя в качестве актера. Так, он снимался в мюзикле «Вечера на хуторе близ Диканьки», фильмах «Жара», «Бабушка легкого поведения» и других. Ранее также стало известно, что исполнитель снялся в новом эпизоде «Ералаша».