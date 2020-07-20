Невский рассказал о работе с дочерью Ван Дамма

Невский отметил, что Бьянке его представил в Лос-Анджелесе продюсер Эрик Бреннер («Призраки Шэрон Тейт»):

Она не только красива и харизматична, но и хорошо владеет актерским мастерством. <...> Бьянка отлично справилась со своей первой главной ролью, и фанаты классических боевиков ее отца останутся довольны!

Невский подчеркнул, что в сценах рукопашных боев Бьянка играла сама — без дублера. Девушка отлично владеет боевыми искусствами. «Когда-то давно Жан-Клод помогал мне осваиваться в Голливуде, и я был рад принять участие в дебютном фильме его дочери и поддержать проект „Темные мечты“», — добавил продюсер.

По сюжету нового фильма, молодая наследница огромного состояния отправляется вместе с супругом в романтическую поездку. Путешествие грозит обернуться смертельной опасностью. Режиссерское кресло занял Матиас Молтрасио. Ожидается, что зрители увидят картину уже в 2020 году.