Анна Семенович снимется в мини-сериале с Анной Снаткиной

Теперь я ненадолго Маша. Такой жизнерадостной тарелочки у меня еще не было за всю карьеру. Сама не ожидала. Но в том и прелесть, что эти яркие краски отражают всю прелесть дальнейшей ситуации. Заинтриговала? Ну, что ж, потерпите! Скоро все узнаете.