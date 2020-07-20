Анна Семенович снимется в мини-сериале с Анной Снаткиной

В Минске стартовали съемки мини-сериала Ильи Максимова «Новая жизнь Маши Соленовой». Главную роль в четырехсерийной мелодраме исполнит Анна Снаткина, передает портал Кино Mail.ru.
Актриса рассказала в инстаграме:
Теперь я ненадолго Маша. Такой жизнерадостной тарелочки у меня еще не было за всю карьеру. Сама не ожидала. Но в том и прелесть, что эти яркие краски отражают всю прелесть дальнейшей ситуации. Заинтриговала? Ну, что ж, потерпите! Скоро все узнаете.
Помимо Снаткиной, в сериале задействованы Анна Семенович, Федор Лавров, Павел Баршак, Раиса Рязанова, Вера Сотникова, Ирина Медведева и другие артисты.
По сюжету сериала домохозяйка и мать двоих детей Мария Соленова вынуждена искать работу вместо уволенного супруга. Однако работодатели хотят нанимать исключительно молодых. Все решает случай: Маша получает новый паспорт с ошибкой в дате рождения — теперь ей официально не 42, а 32.
Мелодраму собираются показать на телеканале «Россия 1» в 2020 году.
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Привет!✌️... теперь я ненадолго Маша😉. Такой жизнерадостной тарелочки у меня ещё не было за всю карьеру😉... сама не ожидала☺️..., но в том и прелесть, что эти яркие краски отражают всю прелесть дальнейшей ситуации😜....Заинтриговала? Ну что ж... , потерпите! Скоро все узнаете🤫 #аннаснаткина #снаткинаанна #актриса #новыйпроект #сьемки #кино #новаяжизньмашисоленовой #annasnatkina #actress #shooting #movie