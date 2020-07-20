СМЕХ ПО-РУССКИ ⟩ ТОП-30 российских комедий, за которые не стыдно

Старшенбаум ищет жениха, Бортич худеет, а «Квартет И» размышляет о вечном — заряжаемся позитивом и от души смеемся над нашей жизнью вместе с героями этих добрых, ироничных и саркастичных отечественных комедий, в подборке развлекательного портала Кино Mail.ru.
1. «Марафон желаний», 2020
Режиссерский дебют Даши Чаруши о маникюрше, у которой есть 7 желаний и одно главное — быть счастливой.
2. «Лови момент», 2019
Молодая девушка из провинциального городка отправляется покорять столицу, но получается у нее это не очень удачно.
3. «Я худею», 2018
Девушка Аня пытается всеми силами сбросить 20 кг, чтобы вернуть любовь всей своей жизни.
4. «Грецкий орешек», 2018
Диджей Артур решает проветрить мозги на курорте, но вместо этого попадает в сумасшедшие приключения с греческими мафиози.
5. «Все или ничего», 2018
Трое менеджеров-неудачников объединяются в почти преступную группировку в попытке свергнуть обнаглевшего начальника.
6. «Килиманджара», 2018
Когда у москвички Маруси прямо в день свадьбы пропадает жених, она отправляется на поиски возлюбленного в его родной Баку.
7. «О чем говорят мужчины», 2010
Разговорная комедия «Квартета И» в жанре роуд-муви о мужчинах и — немножко — о женщинах.
8. «О чем еще говорят мужчины», 2011
Продолжение задушевных разговоров от «Квартета И» аккурат перед Новым годом.
9. «О чем говорят мужчины. Продолжение», 2018
Продолжение мужских разговоров в исполнении участников «Квартета И».
10. «Карп отмороженный», 2017
Пожилая женщина узнает о смертельном диагнозе и начинает разговаривать с карпом.
11. «Гуляй, Вася!» 2017
Девушка Василиса никак не дает развод своему мужу, пока тот не познакомит ее с новой невестой.
12. «Монах и бес», 2016
Фантастическая комедия о монахе Иване и хитром бесе, всячески искушающем его.
13. «Завтрак у папы», 2016
Молодой и успешный повеса неожиданно оказывается отцом десятилетней дочери.
14. «Хороший мальчик», 2016
Доброе подростковое кино о 14-летнем школьнике, который проходит через нелегкий путь взросления.
15. «Призрак», 2015
Российский вариант культовой ленты «Привидение» — об авиаконструкторе, который вернулся с того света.
16. «Без границ», 2015
Фильм о любви, которая не знает границ и условностей, возраста и национальностей.
17. «Все и сразу», 2014
Двое простых пацанов из подмосковного городка мечтают побыстрее разбогатеть.
"Без границ"
Скриншот афиши
18. «Рассказы», 2012
Рукопись начинает изменять жизни читающих ее людей.
19. «Кококо», 2012
Вечная комедия русской жизни о двух противоположностях, которые, как известно, сближаются.
20. «Неадекватные люди», 2010
Такая же комедия, как чеховская «Чайка», но не «Чайка» и не Чехов.
21. «Каникулы строгого режима», 2009
Двое заключенных, сбежавших из колонии, устраиваются работать вожатыми в пионерский лагерь.
22. «Плюс один», 2008
Романтическая мелодрама о встрече двух противоположностей, которые изменились благодаря друг другу.
23. «Питер FM», 2006
Фильм-настроение о мифически солнечном Питере и мобильном телефоне в роли судьбы.
24. «День радио», 2008
Продолжение приключений героев фильма «День выборов». На этот раз радийщики спасают мир от надвигающейся зоокатастрофы.
25. «День выборов», 2007
Сотрудники крупной радиостанции помогают раскрутить кандидата в губернаторы одной из областей Среднего Поволжья.
26. «Изображая жертву», 2006
Современный 30-летний Гамлет работает «жертвой» на следственных экспериментах.
27. «Жмурки», 2005
Черная комедия про 90-е.
28. «Ширли-мырли», 1995
Невероятные приключения братьев-близнецов — цыганского барона, музыканта и афериста.
29. «Особенности национальной охоты», 1995
Молодой финн узнает традиции русских охотников.
30. «Особенности национальной рыбалки», 1998
Во второй части охотники отправляются на рыбалку.