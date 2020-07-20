СМЕХ ПО-РУССКИ ⟩ ТОП-30 российских комедий, за которые не стыдно

1. «Марафон желаний», 2020

Режиссерский дебют Даши Чаруши о маникюрше, у которой есть 7 желаний и одно главное — быть счастливой.

"Марафон желаний" ФОТО: Скриншот афиши

2. «Лови момент», 2019

Молодая девушка из провинциального городка отправляется покорять столицу, но получается у нее это не очень удачно.

"Лови момент" ФОТО: Скриншот с видео

3. «Я худею», 2018

Девушка Аня пытается всеми силами сбросить 20 кг, чтобы вернуть любовь всей своей жизни.

"Я худею" ФОТО: Скриншот с видео

4. «Грецкий орешек», 2018

Диджей Артур решает проветрить мозги на курорте, но вместо этого попадает в сумасшедшие приключения с греческими мафиози.

"Грецкий орешек" ФОТО: Скриншот афиши

5. «Все или ничего», 2018

Трое менеджеров-неудачников объединяются в почти преступную группировку в попытке свергнуть обнаглевшего начальника.

"Все или ничего" ФОТО: Скриншот с видео

6. «Килиманджара», 2018

Когда у москвички Маруси прямо в день свадьбы пропадает жених, она отправляется на поиски возлюбленного в его родной Баку.

"Килиманджара" ФОТО: Скриншот с видео

7. «О чем говорят мужчины», 2010

Разговорная комедия «Квартета И» в жанре роуд-муви о мужчинах и — немножко — о женщинах.

"О чем говорят мужчины" ФОТО: Скриншот с видео

8. «О чем еще говорят мужчины», 2011

Продолжение задушевных разговоров от «Квартета И» аккурат перед Новым годом.

"О чем еще говорят мужчины" ФОТО: Скриншот с видео

9. «О чем говорят мужчины. Продолжение», 2018

Продолжение мужских разговоров в исполнении участников «Квартета И».

"О чем говорят мужчины. Продолжение" ФОТО: Скриншот с видео

10. «Карп отмороженный», 2017

Пожилая женщина узнает о смертельном диагнозе и начинает разговаривать с карпом.

"Карп отмороженный" ФОТО: Скриншот с видео

11. «Гуляй, Вася!» 2017

Девушка Василиса никак не дает развод своему мужу, пока тот не познакомит ее с новой невестой.

"Гуляй, Вася!" ФОТО: Скриншот с видео

12. «Монах и бес», 2016

Фантастическая комедия о монахе Иване и хитром бесе, всячески искушающем его.

"Монах и бес" ФОТО: Скриншот с видео

13. «Завтрак у папы», 2016

Молодой и успешный повеса неожиданно оказывается отцом десятилетней дочери.

"Завтрак у папы" ФОТО: Скриншот с видео

14. «Хороший мальчик», 2016

Доброе подростковое кино о 14-летнем школьнике, который проходит через нелегкий путь взросления.

"Хороший мальчик" ФОТО: Скриншот с видео

15. «Призрак», 2015

Российский вариант культовой ленты «Привидение» — об авиаконструкторе, который вернулся с того света.

"Призрак" ФОТО: Скриншот афиши

16. «Без границ», 2015

Фильм о любви, которая не знает границ и условностей, возраста и национальностей.

"Без границ" ФОТО: Скриншот афиши

17. «Все и сразу», 2014

Двое простых пацанов из подмосковного городка мечтают побыстрее разбогатеть.

"Без границ" Скриншот афиши

18. «Рассказы», 2012

Рукопись начинает изменять жизни читающих ее людей.

"Рассказы" ФОТО: Скриншот с видео

19. «Кококо», 2012

Вечная комедия русской жизни о двух противоположностях, которые, как известно, сближаются.

"Кококо" ФОТО: Скриншот с видео

20. «Неадекватные люди», 2010

Такая же комедия, как чеховская «Чайка», но не «Чайка» и не Чехов.

"Неадекватные люди" ФОТО: Скриншот с видео

21. «Каникулы строгого режима», 2009

Двое заключенных, сбежавших из колонии, устраиваются работать вожатыми в пионерский лагерь.

"Каникулы строгого режима" ФОТО: Скриншот с видео

22. «Плюс один», 2008

Романтическая мелодрама о встрече двух противоположностей, которые изменились благодаря друг другу.

"Плюс один" ФОТО: Скриншот с видео

23. «Питер FM», 2006

Фильм-настроение о мифически солнечном Питере и мобильном телефоне в роли судьбы.

"Питер FM" ФОТО: Скриншот с видео

24. «День радио», 2008

Продолжение приключений героев фильма «День выборов». На этот раз радийщики спасают мир от надвигающейся зоокатастрофы.

"День радио" ФОТО: Скриншот с видео

25. «День выборов», 2007

Сотрудники крупной радиостанции помогают раскрутить кандидата в губернаторы одной из областей Среднего Поволжья.

"День выборов" ФОТО: Скриншот афиши

26. «Изображая жертву», 2006

Современный 30-летний Гамлет работает «жертвой» на следственных экспериментах.

"Изображая жертву" ФОТО: Скриншот с видео

27. «Жмурки», 2005

Черная комедия про 90-е.

"Жмурки" ФОТО: Скриншот с видео

28. «Ширли-мырли», 1995

Невероятные приключения братьев-близнецов — цыганского барона, музыканта и афериста.

"Ширли-мырли" ФОТО: Скриншот с видео

29. «Особенности национальной охоты», 1995

Молодой финн узнает традиции русских охотников.

"Особенности национальной охоты" ФОТО: Скриншот с видео

30. «Особенности национальной рыбалки», 1998

Во второй части охотники отправляются на рыбалку.