Создатели «Чернобыля» рассказали, почему отказались от русского акцента у героев

Во время встречи, организованной BAFTA, создатели сериала HBO «Чернобыль» режиссер Йохан Ранк и сценарист Крэйг Мазин ответили на вопрос, почему они попросили актеров не изображать русский акцент: «Акценты в фильме — это невероятная глупость. Это не сложный вопрос — делать так или нет, а смешной. Почему мы должны были считать, что персонажи больше похожи на русских, если они плохо говорят по-английски? Ничего подобного. Зрителям понравилось такое решение, не было ни одной жалобы. И больше всего это понравилось русскоязычным».
Из этого подхода было несколько исключений. Стеллану Скарсгарду создатели сериала наоборот посоветовали усилить акцент: «Мы говорили актерам, чтобы они использовали тот акцент, который у них есть. Если он сильный, то надо было постараться его сгладить, чтобы он не выглядел искусственным. Но шведский английский Скарсгарда звучал слишком по-американски, а не по-британски. Поэтому его мы заставили делать вид, что он плохо говорит по-английски, чтобы скорее был шведский акцент, а не американский».
Поэтому у нас в фильме есть люди, которые звучат как датчане и шведы, а есть британцы и ирландцы. В результате получилась мультикультурность, которая была в Советском Союзе. Ведь в СССР было множество языков и диалектов.