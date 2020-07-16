Создатели «Чернобыля» рассказали, почему отказались от русского акцента у героев

Во время встречи, организованной BAFTA, создатели сериала HBO «Чернобыль» режиссер Йохан Ранк и сценарист Крэйг Мазин ответили на вопрос, почему они попросили актеров не изображать русский акцент: «Акценты в фильме — это невероятная глупость. Это не сложный вопрос — делать так или нет, а смешной. Почему мы должны были считать, что персонажи больше похожи на русских, если они плохо говорят по-английски? Ничего подобного. Зрителям понравилось такое решение, не было ни одной жалобы. И больше всего это понравилось русскоязычным».