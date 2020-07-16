ПОДБОРКА ⟩ Российские кинозвезды, которые дружат не только на экране

Ростислав Хаит и Леонид Барац ФОТО: bestfilm.eu

Никита Михалков и Александр Адабашьян

Ровесники Никита Михалков и Александр Адабашьян познакомились еще в подростковом возрасте в одной компании. Тогда они еще не могли предположить, что в будущем оба станут знаменитыми актерами, сценаристами и режиссерами. Они подружились еще в школе и с тех пор не только общаются, но и часто работают вместе. Адабашьян рассказывает: «Нам с Никитой уже впору золотую свадьбу играть, уже лет 50 дружим! У нас была компания – я, Михалков, Володя Грамматиков, Иван Дыховичный… Народу было много. Мы очень бурно шутили, разыгрывая порой целые мини-спектакли, собираясь у кого-нибудь на даче… Конечно, мы собираемся по-прежнему, семьями и просто мужским кругом, говорим о насущном, шутим. Но это уже более степенный и спокойный разговор. Это как футбольный матч ветеранов: они бегают, трусят животиками, катят перед собой мяч… В общем, делают все то же, что и 20 лет назад, только раз в пять медленнее. Хотя суть разговоров осталась та же».

Профессию художника-декоратора Александр Адабашьян освоил, когда его друг Никита Михалков работал над своим дипломным проектом «Спокойный день в конце войны», и с тех пор они часто оказывались на одной съемочной площадке. Вместе они сняли фильмы «Пять вечеров», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Транссибирский экспресс».

О Михалкове Адабашьян говорит: «Он подбирал людей так, будто хотел с ними прожить всю свою жизнь. Много лет мы снимали фильмы одной компанией – Михалков, оператор Павел Лебешев, художники Саша Самулекин и я, композитор Эдуард Артемьев, артисты Елена Соловей, Юрий Богатырев и другие. Не менялись даже водитель и кладовщик. Была такая общность, почти семья… Все его достоинства и недостатки – типично режиссерские. Очень большой отпечаток наложила на характер профессия. За работой он сидит часами, спит часа по 3-4. И спортом успевает заниматься, и в теннис играть… Но вообще он крайне авторитарный, он безусловный лидер. В общении это, конечно, доставляет неудобства. Ну а на площадке должен быть один гений. И у Никиты это всегда режиссер. И не уходил у него никогда никто с площадки, потому что все всегда знают, к кому и почему они идут. И все рвутся с ним работать. Он берет единственным – талантом».

Никита Михалков ФОТО: Valery Sharifulin / Valery Sharifulin/TASS

Александр Адабашьян. ФОТО: Станислав Мошков

Федор Бондарчук и Филипп Янковский

Федор Бондарчук и Филипп Янковский знакомы с детства, но поначалу были скорее приятелями, чем друзьями. Оба выросли в творческих семьях, их отцы Сергей Бондарчук и Олег Янковский были легендами советского кинематографа. Оба окончили режиссерский факультет ВГИКа, оба начинали как режиссеры со съемок музыкальных видеоклипов. Обоих называли представителями «золотой молодежи», гуляками и дебоширами.

Их сближение произошло в молодости, когда оба проходили «воду, огонь и медные трубы». Спустя годы Федор Бондарчук признался: «Я был, как принято говорить, загульный. Володя Пресняков, Сережа Мазаев, Наташа Ветлицкая, Стас Намин, Степа Михалков, Филипп Янковский – вот моя компания, которая была со мной, когда появлялись первые ночные клубы в Москве. В те времена я был очень буйный. Драки в «Синей птице» с моим участием были не редкостью. Я думаю, что меня молодого с ужасом вспоминают в отделении милиции № 108… Это вообще было присуще моему поколению, чья молодость пришлась на бурные годы начала 90-х. Первые ночные клубы, первые большие деньги, первые успехи…». Бондарчук не скрывал, что в те времена увлекался и запрещенными препаратами, но позже смог побороть зависимость.

К счастью, общение Федора Бондарчука и Филиппа Янковского не ограничивалось общими загулами – их объединяло и творчество, и они не раз пересекались на съемочной площадке. Бондарчук сыграл одну из ролей в фильме Янковского «Статский советник», а в качестве актеров они оба приняли участие в съемках сериала «Чудотворец». Кроме того, их часто видят вместе на различных светских мероприятиях, пишет Культурология.

Федор Бондарчук ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS