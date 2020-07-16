ПОДБОРКА ⟩ Российские кинозвезды, которые дружат не только на экране

Говорят, в мире шоу-бизнеса и кинематографа искренних близких отношений не бывает, а дружеские связи ситуативны и недолговечны. Но во всяком правиле есть исключения. Эти актеры дружат всю жизнь, что не мешает им работать на одной площадке без чувства соперничества и творческой ревности, рассказывает издание Stolitsa.ee.
Ростислав Хаит и Леонид Барац
Все участники театрального коллектива «Квартет И» знают друг друга с юности и дружат со времен учебы в ГИТИСе, но двое из них начали общаться еще в первом классе. Ростислава Хаита и Леонида Бараца (Леонид он только по паспорту, друзья называют его Лешей) поставили в одну пару в 119-й школе Одессы, и с тех пор они дружат. Хаит рассказывает: «У нас с Лешей не просто дружба, мы являемся судьбой друг друга!.. Я с первого класса начал показывать одноклассников. А однажды написал в сочинении: «Хочу стать актером, потому что уже умею лаять, как собачка». Учительница зачитала мой опус всему классу. Мне было стыдно, но приятно, так как все смеялись. Наши одноклассники очень любили, когда на физике вызывали к доске Лешу, а не меня. Потому что между фразами «Хаит, к доске!» и «Садись, два!» проходило секунд пятнадцать. Когда же вызывали Лешу, разыгрывался целый спектакль: «А? Что? Меня?» – «Ну ты Барац?» – «Ну я...» После этого Леша еще минут пять шел к доске, долго там переминался, и к тому времени, когда звучало «Садись, два!», урок благополучно заканчивался».
Они вместе занимались в театральном кружке и участвовали в школьных спектаклях. Штурмовать актерский факультет ГИТИСа они отправились тоже вместе, при этом пообещали друг другу, что если один из них не поступит, оба вернутся в Одессу. К счастью, в числе тех 15 поступивших, которых в тот год взяли на курс, оказались они оба. Их однокурсниками стали Александр Демидов и Камиль Ларин. Они шутили, что «Квартет И» начался с имбирной настойки в колхозе «на картошке», куда летом отправляли студентов. Этот творческий союз появился в 1993 г., свой первый спектакль «Квартет И» поставил на сцене ГИТИСа, и с тех пор все четверо вместе работают над театральными постановками и снимаются в фильмах, самыми известными из которых стали «День радио», «День выборов», «О чем говорят мужчины» и «Быстрее, чем кролики».
Ростислав Хаит и Леонид Барац говорят, что иногда ссорятся и кричат друг на друга, но при этом никогда не прекращали общаться. Самая долгая пауза в телефонном общении продлилась 2 дня, а в личном – 10 дней. На вопрос о том, верят ли они в мужскую дружбу, Леонид отвечает: «В общем, наверное, верим. Но некая идеализация этой дружбы а-ля поскакали все вместе за подвесками королевы – в прошлом. Сегодня дружба – это совпадение графиков, статусов и интересов. Идеальная дружба – не про жизнь. Она заканчивается либо предательством, либо смертью одного из друзей. А дружба обычная не требует сверхусилий и героизма. Героизмом оказывается ежедневное общение. Это сложнее, чем один раз вынести друга из пожара».
Никита Михалков и Александр Адабашьян
Ровесники Никита Михалков и Александр Адабашьян познакомились еще в подростковом возрасте в одной компании. Тогда они еще не могли предположить, что в будущем оба станут знаменитыми актерами, сценаристами и режиссерами. Они подружились еще в школе и с тех пор не только общаются, но и часто работают вместе. Адабашьян рассказывает: «Нам с Никитой уже впору золотую свадьбу играть, уже лет 50 дружим! У нас была компания – я, Михалков, Володя Грамматиков, Иван Дыховичный… Народу было много. Мы очень бурно шутили, разыгрывая порой целые мини-спектакли, собираясь у кого-нибудь на даче… Конечно, мы собираемся по-прежнему, семьями и просто мужским кругом, говорим о насущном, шутим. Но это уже более степенный и спокойный разговор. Это как футбольный матч ветеранов: они бегают, трусят животиками, катят перед собой мяч… В общем, делают все то же, что и 20 лет назад, только раз в пять медленнее. Хотя суть разговоров осталась та же».
Профессию художника-декоратора Александр Адабашьян освоил, когда его друг Никита Михалков работал над своим дипломным проектом «Спокойный день в конце войны», и с тех пор они часто оказывались на одной съемочной площадке. Вместе они сняли фильмы «Пять вечеров», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Транссибирский экспресс».
О Михалкове Адабашьян говорит: «Он подбирал людей так, будто хотел с ними прожить всю свою жизнь. Много лет мы снимали фильмы одной компанией – Михалков, оператор Павел Лебешев, художники Саша Самулекин и я, композитор Эдуард Артемьев, артисты Елена Соловей, Юрий Богатырев и другие. Не менялись даже водитель и кладовщик. Была такая общность, почти семья… Все его достоинства и недостатки – типично режиссерские. Очень большой отпечаток наложила на характер профессия. За работой он сидит часами, спит часа по 3-4. И спортом успевает заниматься, и в теннис играть… Но вообще он крайне авторитарный, он безусловный лидер. В общении это, конечно, доставляет неудобства. Ну а на площадке должен быть один гений. И у Никиты это всегда режиссер. И не уходил у него никогда никто с площадки, потому что все всегда знают, к кому и почему они идут. И все рвутся с ним работать. Он берет единственным – талантом».
Федор Бондарчук и Филипп Янковский
Федор Бондарчук и Филипп Янковский знакомы с детства, но поначалу были скорее приятелями, чем друзьями. Оба выросли в творческих семьях, их отцы Сергей Бондарчук и Олег Янковский были легендами советского кинематографа. Оба окончили режиссерский факультет ВГИКа, оба начинали как режиссеры со съемок музыкальных видеоклипов. Обоих называли представителями «золотой молодежи», гуляками и дебоширами.
Их сближение произошло в молодости, когда оба проходили «воду, огонь и медные трубы». Спустя годы Федор Бондарчук признался: «Я был, как принято говорить, загульный. Володя Пресняков, Сережа Мазаев, Наташа Ветлицкая, Стас Намин, Степа Михалков, Филипп Янковский – вот моя компания, которая была со мной, когда появлялись первые ночные клубы в Москве. В те времена я был очень буйный. Драки в «Синей птице» с моим участием были не редкостью. Я думаю, что меня молодого с ужасом вспоминают в отделении милиции № 108… Это вообще было присуще моему поколению, чья молодость пришлась на бурные годы начала 90-х. Первые ночные клубы, первые большие деньги, первые успехи…». Бондарчук не скрывал, что в те времена увлекался и запрещенными препаратами, но позже смог побороть зависимость.
К счастью, общение Федора Бондарчука и Филиппа Янковского не ограничивалось общими загулами – их объединяло и творчество, и они не раз пересекались на съемочной площадке. Бондарчук сыграл одну из ролей в фильме Янковского «Статский советник», а в качестве актеров они оба приняли участие в съемках сериала «Чудотворец». Кроме того, их часто видят вместе на различных светских мероприятиях, пишет Культурология.