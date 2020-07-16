«Она спасла сына, а на себя сил не хватило»: Что стало известно о гибели звезды сериала «Хор» Наи Риверы

Часто люди тонут, потому что не надевают спасательный жилет. Сильный ветер нередко поднимается на том озере, ты спрыгиваешь с лодки, а она начинает уплывать от тебя. Ты пытаешься плыть за ней, ногу может свести судорога... Если на вас надет спасательный жилет, вы можете отдохнуть, и кто-то может вернуться и забрать вас, или обратиться за помощью, или что-то в этом роде,