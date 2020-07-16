«Она спасла сына, а на себя сил не хватило»: Что стало известно о гибели звезды сериала «Хор» Наи Риверы

Полицейские восстановили картину произошедшего с 33-летней Наей Риверой. Тело актрисы было найдено в понедельник в озере Пиру в округе Вентура (штат Калифорния). Во время сегодняшней пресс-конференции шериф округа Вентура Билл Аюб рассказал, что, по мнению властей, привело к смерти звезды сериала «Хор», передает издание Spletnik.ru.
Аюб рассказал, что четырехлетний сын Риверы от бывшего мужа Райана Дорси был обнаружен один в лодке на озере.
Из разговора с ее сыном мы узнали, что он и Ная плавали по озеру в лодке. Они стали купаться. Ная посадила ребенка сзади в лодку, а потом он оглянулся и увидел, как она исчезла под водой,
— сказал шериф.
Полиция считает, что актриса не справилась с сильным течением. Аюб также поделился своей теорией того, что могло произойти в тот день, когда она пропала.
Возможно, лодка начала дрейфовать, Ривера собрала достаточно энергии и сил, чтобы посадить своего сына обратно в лодку, но недостаточно, чтобы спасти себя,
— сказал он.
Шериф отметил, что нет никаких доказательств насильственной смерти или самоубийства. Врачи должны провести вскрытие, чтобы назвать точную медицинскую причину ее смерти. Роберт Инглис из поисково-спасательной команды округа Вентура также рассказал, что могло случиться с Риверой на озере Пиру.
Часто люди тонут, потому что не надевают спасательный жилет. Сильный ветер нередко поднимается на том озере, ты спрыгиваешь с лодки, а она начинает уплывать от тебя. Ты пытаешься плыть за ней, ногу может свести судорога... Если на вас надет спасательный жилет, вы можете отдохнуть, и кто-то может вернуться и забрать вас, или обратиться за помощью, или что-то в этом роде,
— отметил он.
Ная Ривера известна по ролям в сериалах «Хор», «Коварные горничные», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Принц из Беверли-Хиллз» и другим.