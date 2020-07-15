Sony отложила «Охотника на монстров» с Миллой Йовович. Он выйдет в 2021 году

По данным Deadline, перенос связан с двумя причинами. Во-первых, 4 сентября должен выйти сиквел «Тихого места», у которого сильный кассовый потенциал (первая часть собрала в прокате 340 млн долларов при бюджете в 17 миллионов), и выпускать против него «Охотника на монстров» — большой риск для Sony.

Во-вторых, мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти планирует повторно ввести в городе карантин. Если в августе местные кинотеатры не будут работать, то все фильмы месяца — «Довод», «Мулан», «Билл и Тед» — перенесут на осень, пишет издание.

Главная героиня «Охотника на монстров» — лейтенант Артемис (Йовович), которая вместе с солдатами элитного отряда попадает в параллельный мир, где обитают монстры. Закаленные бойцы, воевавшие в самых горячих точках планеты, вынуждены использовать все свои навыки, чтобы выжить. Спасти героев может только загадочный Охотник (Тони Джаа), который, как никто, умеет убивать монстров.