Гонки и архитектура: чем увлекаются Киану Ривз, Мэттью МакКонахи и другие звезды Голливуда

Мэттью МакКонахи

После «Оскара» за «Далласский клуб покупателей» и нескольких авторских фильмов Мэттью МакКонахи решил попробовать себя в качестве преподавателя. В 2019 году актер на постоянной основе работает в Техасском университета в Остине, с которым сотрудничал с 2015 года как приглашенный преподаватель. Он обучает студентов факультета радио, телевидения и кино, а также ведет свой актерский курс.

Киану Ривз

У Киану Ривза есть фирма Arch Motorcycle, которая с 2015 года выпускает собственные мотоциклы. Актер основал ее совместно с Гардом Холлингером, которого в 2006 году попросил добавить спинку для пассажирского сиденья на своем Harley. Кроме того, у Киану большая коллекция мотоциклов. В нее входит, например, Norton Commando 850cc, на котором Ривз ездил на съемках фильма «Мой личный штат Айдахо».

Киану Ривз ФОТО: Jordan Strauss/AP

Джеймс Кэмерон

Джеймс Кэмерон давно увлечен глубоководными исследованиями. Режиссер с детства изучает истории кораблекрушений. Кэмерон исследовал океанские глубины на личном батискафе Deepsea Challenger, который в 2013 году передал институту Woods Hole. А за год до этого режиссер спустился в бездну Челленджера — самую глубокую точку Марианской впадины — и провел там несколько часов. Он стал первым человеком в истории, который исследовал это место в одиночку.

Джеймс Кэмерон. ФОТО: JO YONG-HAK/REUTERS

Брэд Питт

Помимо съемок в кино и продюсирования, Брэд Питт увлекается архитектурой. Он брал уроки компьютерного дизайна у архитектора Фрэнка Гери, участвовал в телешоу e² design о влиянии строительства на окружающую среду и даже выступил соавтором книги, посвященной дому Роберта Роу Блэкера. Кроме того, Питт основал фонд Make It Right и построил более 100 домов в Новом Орлеане для тех, кто лишился жилья после урагана «Катрина» в 2005 году.

Брэд Питт ФОТО: Jennifer Graylock/PA

Стив МакКуин

Стив МакКуин был профессиональным автогонщиком и неоднократно участвовал в заездах. Например, в 1970 году он одержал победу в ежегодной гонке «12 часов Себринга», хотя в тот момент у него была травма ноги из-за аварии на мотоцикле. МакКуин часто применял свои навыки в кино и выполнял некоторые трюки самостоятельно. Так, он ездил на «Мустанге» в «Детективе Буллитте» и рассекал на мотоцикле на съемках «Большого побега». Кроме того, актер снялся в фильме «Ле-Ман», где его герой участвовал в одной из старейших гонок в истории (в честь нее и названа картина).

Стив Маккуин. ФОТО: Galit Rodan/AP

Гвинет Пэлтроу

В 2008 году Пэлтроу основала компанию Goop, которая торгует лайфстайл- и велнес-товарами, в том числе БАДами, благовониями и секс-игрушками. Актриса предлагает нетрадиционные методы для борьбы с ментальными и физическими проблемами. Например, в документалке «Лаборатория Goop» клиентам предлагают сокращать калории, чтобы замедлить старение, а также пользоваться услугами экстрасенсов. Пэлтроу не раз критиковали за культивирование лженауки. Более того, в 2018 году на Goop подали в суд: компания рекламировала свою продукцию формулировками, которые не были одобрены экспертами.

Гвинет Пэлтроу. ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

Джон Траволта

Страсть Джона Траволты — авиация. У актера есть лицензия пилота, а его послужной список насчитывает несколько тысяч часов налета. Также у Траволты есть дом в штате Флорида, который оборудован ангарами и взлетно-посадочной полосой. Там находятся несколько его самолетов, один из которых, Boeing 707, Траволта передал австралийскому сообществу, восстанавливающему исторические лайнеры.

Джон Траволта. ФОТО: Thomas Arthur/Digital Focus Intl/EMPICS Entertainment

Дэниэл Дэй-Льюис

В 1997 году, снявшись в драме «Боксер», Дэниел Дэй-Льюис временно оставил актерскую карьеру ради своего хобби — деревообработки. Вскоре актер переехал во Флоренцию и стал подмастерьем известного сапожника Стефано Бемера. Пока Дэй-Льюис работал с обувными изделиями, СМИ и фанаты не знали о его местонахождении.