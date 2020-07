Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк поблагодарила врачей, которые спасли ей жизнь

Недавно вышел сборник «100 историй, за которые стоит сказать спасибо» (Dear NHS: 100 Stories to Say Thank You), в нем своими историями поделились многие звезды, включая Пола Маккартни, Грэма Нортона, Джейми Оливера, Эда Ширана, Эмму Уотсон и других знаменитостей. Эмилия Кларк рассказала в книге о проблемах со здоровьем, которые ставили под угрозу ее жизнь и выпали на период съемок в «Игре престолов».