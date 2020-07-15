Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк поблагодарила врачей, которые спасли ей жизнь

Недавно вышел сборник «100 историй, за которые стоит сказать спасибо» (Dear NHS: 100 Stories to Say Thank You), в нем своими историями поделились многие звезды, включая Пола Маккартни, Грэма Нортона, Джейми Оливера, Эда Ширана, Эмму Уотсон и других знаменитостей. Эмилия Кларк рассказала в книге о проблемах со здоровьем, которые ставили под угрозу ее жизнь и выпали на период съемок в «Игре престолов».

Эти воспоминания — самые дорогие для меня. Они вызывают во мне благоговение. За несколько недель лечения меня ни разу не оставили одну,

— поделилась Эмилия.

Чтобы я выжила, требовалась срочная операция, хотя она и не давала никаких гарантий,

— отметила звезда. Особую благодарность Кларк выражает медсестре, которая первой предложила актрисе сделать сканирование мозга после ее поступления в отделение неотложной помощи.

Она спасла мне жизнь,

— говорит Эмилия. Также звезда благодарит и хирурга, чье «мастерство, быстрое мышление и абсолютная решимость предотвратили худшее», когда она была так близко к смерти. Отметила Кларк и анестезиолога, который веселил пациентку и ее семью во время лечения.

Проблемы со здоровьем начались у Кларк в феврале 2011 года после завершения съемок первого сезона «Игры престолов». В итоге актриса перенесла две операции на головном мозге. Эмилия рассказывала, что операции были трудными и не всегда успешными. По словам Кларк, у нее были состояния, когда она не могла вспомнить собственное имя и хотела отключить аппарат.

Когда у меня случилась афазия (расстройство речи), мама внимательно смотрела на меня и делала вид, что понимает, что я говорю. Она заставила меня поверить в это. Это был очень важный момент,

— поделилась актриса.