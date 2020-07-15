Звезда «Логана» прокомментировала возможность снова сыграть Икс-23

После того как вышла на экраны заключительная часть истории Росомахи (Хью Джекман), фанаты Людей Икс настолько пришли в восторг от дочери Логана, Лоры, что героине практически подарили сольный проект. Больше того, в какой-то момент Джеймс Мэнголд даже начал работать над сценарием, но слияние Disney и Fох нарушило его планы, передает Попкорн News.
Дафни Кин, сыгравшая Икс-23, заполучила целую армию поклонников, да и сама актриса, как оказалось, всем сердцем хочет вновь вернуться к знаковой роли. Во время недавнего интервью для ComicBook ее спросили, хочет ли она присоединиться в образе Лоры к киновселенной Marvel, и Дафни ответила:
Да, определенно. 100%.
Крейг Кайл, который работал над сценарием спин-оффа вместе с Мэнголдом, ранее немного рассказывал о том, какие испытания предстоят Лоре. Писатель заметил, что в ходе обучения Икс-23 пришлось много убивать, и хоть по большей части ее жертвы были плохими людьми, невинные среди них тоже были. Именно поэтому предполагалось, что Лора встанет на своебразный «путь искупления» и встретится с семьями, которые пострадали от ее когтей.
Да, история получилась бы наверняка очень сильная, но шансы на то, что Marvel снимет нечто подобное, невелики. Более того, студия наверняка захочет начать работу с персонажем с нуля, а значит, Дафни в киновселенной может не найтись места. Но фанаты надеются на лучшее.