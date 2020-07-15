Звезда «Логана» прокомментировала возможность снова сыграть Икс-23

Дафни Кин, сыгравшая Икс-23, заполучила целую армию поклонников, да и сама актриса, как оказалось, всем сердцем хочет вновь вернуться к знаковой роли. Во время недавнего интервью для ComicBook ее спросили, хочет ли она присоединиться в образе Лоры к киновселенной Marvel, и Дафни ответила:

Да, определенно. 100%.

Крейг Кайл, который работал над сценарием спин-оффа вместе с Мэнголдом, ранее немного рассказывал о том, какие испытания предстоят Лоре. Писатель заметил, что в ходе обучения Икс-23 пришлось много убивать, и хоть по большей части ее жертвы были плохими людьми, невинные среди них тоже были. Именно поэтому предполагалось, что Лора встанет на своебразный «путь искупления» и встретится с семьями, которые пострадали от ее когтей.