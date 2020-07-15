Триллер «Кто не спрятался» в кино с 7 августа

Две пары, арендовавшие идеальный с виду дом на берегу океана, начинают подозревать, что его хозяин за ними следит.
Вскоре то, что было задумано как прекрасный отдых, превращается в нечто зловещее. Тщательно скрываемые тайны выходят наружу, и четверо давних друзей начинают видеть друг друга в совершенно ином свете.
Дэн Стивенс и Элисон Бри исполнили главные роли в этом пугающем и тонком дебютном триллере Дэйва Франко ("Соседи. На тропе войны", "Если бы Бил-стрит могла заговорить", "Горе-творец").
В кинотеатрах Apollo с 7 августа.
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