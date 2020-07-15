Поклонники подозревают, что Натали Портман ждет третьего ребенка

Сама актриса и ее представители пока не комментиривали слухи. Напомним, у Натали есть двое детей: сын Алеф, который родился в 2011 году и дочь Амалия, которая родилась в 2017 году.

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Мильпье и Портман начали встречаться во время съемок фильма "Черный лебедь", где Натали сыграла балерину, а Бенджамин работал хореографом и также сыграл одну из ролей. В декабре 2010 года пресса сообщила о помолвке паре, а свадьбу они сыграли 4 августа 2012 года.