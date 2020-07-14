Новая вселенная «Бэтмена»: Мэтт Ривз снимет сериал про Готэм-Сити

События развернутся в той же вселенной, что и фильм Ривза «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Ожидается, что проект расширит видение созданного в картине мира, позволит более детально исследовать его персонажей и запустит новую вселенную «Бэтмена».

Режиссёр Мэтт Ривз, который в данный момент работает над полнометражным фильмом «Бэтмен», займётся производством детективного сериала о полиции Готэма для видеосервиса HBO Max. В качестве сценариста и исполнительного продюсера к проекту присоединится Теренс Уинтер, известный по таким лентам, как «Волк с Уолл-стрит» и «Клан Сопрано». Продюсированием сериала также займутся Дилан Кларк («Бэтмен»), Даниэль Пипски («От заката до рассвета»), Адам Кассан («Чёрная месса») и Рафи Крон («Рассказы из Петли»).

Как сообщает THR, у проекта пока нет официального названия, однако некоторые именуют его «Полиция Готэма», поскольку идея напоминает одноимённую серию комиксов, изданную DC Comics. В обоих случаях в центре сюжета — полицейские детективы.

Известно, что события сериала развернутся в той же вселенной, что и фильм Ривза «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Комиссара полиции Готэм-Сити Джеймса Гордона в полнометражной ленте сыграл Джеффри Райт. Появятся ли актёры в новом проекте Ривза, пока неизвестно: по данным THR, кастинг ещё не проводился.

Как отметили представители сервиса HBO Max, проект будет основан на изучении анатомии коррупции в Готэм-Сити. Предполагается, что он запустит новую вселенную «Бэтмена».

«Это «Бэтмен», которого большинство зрителей не видели раньше, и мы уверены, что фанаты захотят провести больше времени в этой новой вселенной, вдохновлённой фильмом», — заявили в HBO Max.

Мэтт Ривз подчеркнул, что сериал позволит более детально изучить показанный в нём мир.

«Это удивительная возможность не только расширить видение мира, который я создаю в фильме, но и исследовать его в той глубине и деталях, которые может позволить себе только широкий формат», — цитирует THR режиссёра.

Запущенный весной 2020 года HBO Max сделал создание основанных на комиксах сериалов DC одним из своих главных приоритетов. Сейчас в работе у сервиса сразу несколько таких проектов. В их числе — «Зелёный фонарь», «Тёмная Лига справедливости», «Аквамен: Король Атлантиды» и другие.