Актриса Екатерина Гусева сыграет императрицу Екатерину Великую

В Петергофе снимают фильм в VR-формате о малоизвестных эпизодах из жизни императрицы Екатерины II в Ораниенбауме и ее "драгоценной игрушке" - Китайском дворце. Проект реализует творческая группа Videofabrika.ru и студия видеопроизводства "Супер8" (известны, в частности, совместным проектом с Эрмитажем - The Hermitage VR Experience: погружение в историю), передает «Российская газета».
Как сообщает пресс-служба ГМЗ "Петергоф", создателей захватила идея спустя 250 лет пройти вместе с императрицей по залам Китайского дворца, воплощенным из ее фантазий, услышать из первых уст о волнующих событиях XVIII века, понаблюдать за реакцией Екатерины II на современность. Зрителям обещают уникальное путешествие во времени в сопровождении величайшей правительницы России, возможность подсмотреть за некоторыми эпизодами ее жизни.
Для усиления эффекта погружения фильм создается в VR-формате с 360-градусной съемкой. В VR-формате - то есть в виртуальной реальности. Смотрят такое кино в специальных очках, с наушниками. Подобно машине времени, современные технологии позволят зрителю ощутить себя участником событий той эпохи и, став частью фильма, наблюдать за происходящим с неожиданных ракурсов.
«Каждый из нас задумывался о том, что будет через несколько сотен лет там, где мы находимся сейчас, и именно такую возможность мы предоставим Екатерине Великой в нашем фильме. Пройдя через самые сложные времена, фантастически красивый Китайский дворец и окружающий парк сохранили первоначальный вид и ощущение сказочного мира, который изначально и хотела создать Екатерина Великая. Технология виртуальной реальности позволит зрителям увидеть на все 360 то, чего уже сейчас нет», - объясняет режиссер Михаил Антыков.
В роли Екатерины II - Екатерина Гусева. Заняты актеры Дмитрий Воробьев (Антонио Ринальди), Жанна Куприянова (Мари де Шель), Ирина Морозова (Экскурсовод), Олег Усенко (садовник Ламберти).
«Сегодня у нас есть доступ к большому количеству литературы, дневников и переписок императрицы. Сложность как раз в том, чтобы не затеряться в этом массиве информации. Я впервые снимаюсь в VR-фильме», - рассказывает актриса Екатерина Гусева. «Хочется создать яркий образ и запоминающийся проект, который позволит по-настоящему погрузиться в эпоху. Изюминка фильма - в его исторической подлинности, включая задействованные интерьеры, это ведь настоящий дворец! Вас ждет знакомство с еще юной Екатериной, вы прикоснетесь к миру ее души и фантазии, ко внутреннему мироощущению женщины-политика».
Планируется, что VR-фильм будет представлен в рамках Международного культурного форума в ноябре 2020 года в Санкт-Петербурге. В дальнейшем фильм будет на постоянной основе доступен для демонстрации на территории ГМЗ "Петергоф".