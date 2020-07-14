Актриса Екатерина Гусева сыграет императрицу Екатерину Великую

Как сообщает пресс-служба ГМЗ "Петергоф", создателей захватила идея спустя 250 лет пройти вместе с императрицей по залам Китайского дворца, воплощенным из ее фантазий, услышать из первых уст о волнующих событиях XVIII века, понаблюдать за реакцией Екатерины II на современность. Зрителям обещают уникальное путешествие во времени в сопровождении величайшей правительницы России, возможность подсмотреть за некоторыми эпизодами ее жизни.

Съемки фильма. ФОТО: Пресс-служба ГМЗ "Петергоф"

Для усиления эффекта погружения фильм создается в VR-формате с 360-градусной съемкой. В VR-формате - то есть в виртуальной реальности. Смотрят такое кино в специальных очках, с наушниками. Подобно машине времени, современные технологии позволят зрителю ощутить себя участником событий той эпохи и, став частью фильма, наблюдать за происходящим с неожиданных ракурсов.

«Каждый из нас задумывался о том, что будет через несколько сотен лет там, где мы находимся сейчас, и именно такую возможность мы предоставим Екатерине Великой в нашем фильме. Пройдя через самые сложные времена, фантастически красивый Китайский дворец и окружающий парк сохранили первоначальный вид и ощущение сказочного мира, который изначально и хотела создать Екатерина Великая. Технология виртуальной реальности позволит зрителям увидеть на все 360 то, чего уже сейчас нет», - объясняет режиссер Михаил Антыков.

В роли Екатерины II - Екатерина Гусева. Заняты актеры Дмитрий Воробьев (Антонио Ринальди), Жанна Куприянова (Мари де Шель), Ирина Морозова (Экскурсовод), Олег Усенко (садовник Ламберти).

Съемки фильма. ФОТО: Пресс-служба ГМЗ "Петергоф"

«Сегодня у нас есть доступ к большому количеству литературы, дневников и переписок императрицы. Сложность как раз в том, чтобы не затеряться в этом массиве информации. Я впервые снимаюсь в VR-фильме», - рассказывает актриса Екатерина Гусева. «Хочется создать яркий образ и запоминающийся проект, который позволит по-настоящему погрузиться в эпоху. Изюминка фильма - в его исторической подлинности, включая задействованные интерьеры, это ведь настоящий дворец! Вас ждет знакомство с еще юной Екатериной, вы прикоснетесь к миру ее души и фантазии, ко внутреннему мироощущению женщины-политика».