ПОИСКИ ЗАКОНЧИЛИСЬ ⟩ Обнаружено тело звезды сериала «Хор» Наи Риверы, пропавшей без вести на прошлой неделе

Полиция округа Вентура в Калифорнии сообщила, что в результате поисковой операции было обнаружено тело утонувшей Наи Риверы, передает издание Hello!
На прошлой неделе актриса пропала без вести во время прогулки по озеру Пиру в Калифорнии. Поиски начались после того, как на дрейфующем катере был обнаружен ее четырехлетний сын.
В понедельник днем спасатели, работавшие с подводными локаторами, нашли в озере тело, которое позже было идентифицировано как останки 33-летней актрисы.
«С учетом места, в котором было обнаружено тело, его состояния и физических характеристик, найденной одежды, а также принимая во внимание, что в этом районе не было сообщений о пропаже других людей, - мы уверены, что найденное тело принадлежит Нае Ривере», - сообщил шериф округа Вентура Билл Аюб.
Отмечается, что оснований говорить о насильственной смерти нет. Также в полиции не считают, что Ная покончила с собой - это был несчастный случай.
По сообщениям шерифа, днем 8 июля Ная арендовала лодку для себя и своего четырехлетнего сына Джози и около 13:00 отправилась с ним на водную прогулку. Через три часа мальчика нашли в лодке одного - на нем был спасательный жилет. Джози рассказал полицейским, что они с мамой отправились купаться, но она так и не вернулась обратно. Машину Наи нашли припаркованной недалеко от лодочной станции: внутри оказались сумка и кошелек актрисы.