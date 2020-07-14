ПОИСКИ ЗАКОНЧИЛИСЬ ⟩ Обнаружено тело звезды сериала «Хор» Наи Риверы, пропавшей без вести на прошлой неделе

На прошлой неделе актриса пропала без вести во время прогулки по озеру Пиру в Калифорнии. Поиски начались после того, как на дрейфующем катере был обнаружен ее четырехлетний сын.

В понедельник днем спасатели, работавшие с подводными локаторами, нашли в озере тело, которое позже было идентифицировано как останки 33-летней актрисы.

«С учетом места, в котором было обнаружено тело, его состояния и физических характеристик, найденной одежды, а также принимая во внимание, что в этом районе не было сообщений о пропаже других людей, - мы уверены, что найденное тело принадлежит Нае Ривере», - сообщил шериф округа Вентура Билл Аюб.

Отмечается, что оснований говорить о насильственной смерти нет. Также в полиции не считают, что Ная покончила с собой - это был несчастный случай.