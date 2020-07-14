Режиссер «Бессмертной гвардии» снимала экшен как постельные сцены

Мой подход был таким же, как к съемкам постельных сцен. Вы должны рассказать историю. Если вы покажете просто двух человек, симулирующих секс — это будет невероятно скучно. То же самое и с боем. Если нет истории, то будет просто два человека, которые бьют друг друга. Перед каждой экшен-сценой я думала, как эта история будет двигать сюжет, как влиять на развитие персонажей. Решив эти вопросы, я позволяла моей команде каскадеров реализовать мои задумки, разработать бой и рассказать историю. А как иначе правдоподобно рассказать, как Старая Гвардия с топорами и мечами побеждает наемников с пулеметами?