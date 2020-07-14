Режиссер «Бессмертной гвардии» снимала экшен как постельные сцены

Режиссер Джина Принс-Байтвуд («Любовь и баскетбол», «Тайная жизнь пчел») перед премьерой «Бессмертной гвардии» дала телефонное интервью изданию Refinery29, специализирующемуся на новостях для женщин, передает портал Попкорн News.
Мне нравится жанр супергеройского кино и нравится, как он развивается в последние годы. Я не знала, что получу возможность работать в этом жанре, учитывая привычки Голливуда. Но для этого проекта искали исключительно женщину-режиссера, что бывает очень редко. И получив сценарий, я захотела сделать персонажей настолько реальными, чтобы зрителям казалось, что они могут оказаться с героями за соседними столиками в Starbucks, но при этом эти люди защищают мир.
У режиссера был свой взгляд на то, как правильно ставить экшен-сцены:
Мой подход был таким же, как к съемкам постельных сцен. Вы должны рассказать историю. Если вы покажете просто двух человек, симулирующих секс — это будет невероятно скучно. То же самое и с боем. Если нет истории, то будет просто два человека, которые бьют друг друга. Перед каждой экшен-сценой я думала, как эта история будет двигать сюжет, как влиять на развитие персонажей. Решив эти вопросы, я позволяла моей команде каскадеров реализовать мои задумки, разработать бой и рассказать историю. А как иначе правдоподобно рассказать, как Старая Гвардия с топорами и мечами побеждает наемников с пулеметами?
Также режиссер рассказала, что для съемок фильма прочитала книгу Дэйва Гроссмана «Об убийстве», которая утверждает, что убийство причиняет серьезную психологическую травму убийце, поэтому солдаты во время боевых действий подсознательно стремятся избегать уничтожения противника.