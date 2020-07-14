Шоураннер «Локи» с Томом Хиддлстоном обещает неожиданное научно-фантастическое шоу

Мне нравится зеленая туманность (в оформлении промостраницы на сайте Disney+). Она указывает на то, что это будет научно-фантастический сериал. И знаете что? Ожидайте неожиданного, когда речь заходит о научной фантастике.

Ожидается, что Локи в предстоящем проекте Marvel Studios будет путешествовать во времени с использованием Тессеракта. Что сильно повлияет на всю мультивселенную. Уолдрон обещает, что сериал даст ответы на вопросы, куда переместился Локи после того, как украл Тессеракт в конце фильма «Мстители: Финал», найдет ли он себе друга и «воссияет ли солнце над ним». Также сообщается, что события сериала будут каким-то образом связаны с предстоящим фильмом «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».