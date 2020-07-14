Звезда «Супергерл» предлагает переснять «Тарзана» с черным актером: «Он не только расист»

Актер Мехкад Брукс, имеющий к 40 годам в своей фильмографии главную роль в провалившейся в прокате картине «Существо» 2011 года и известный по сериалам «Отчаянные домохозяйки», «Необходимая жестокость» и выходящему в настоящее время «Супергерл», где он играет фотографа Джеймса Олсена, выступил с заявлением в своем Instagram. Он требует снять ремейк фильма «Тарзан» с чернокожим актером в главной роли, передает Попкорн News.
Тарзан не просто сам расист, но и стал инструментом, при помощи которого белая раса травила общество идеями расовой иерархии, евгеники и античерной политики. Как известно, Эдгар Берроуз гордился своими взглядами на белую кожу, являющуюся ключом абсолютного господства над миром. Он полагал, что черные должны быть истреблены и стерилизованы. Ведь в самом первом романе цикла Тарзан именует себя «Тарзан, убийца многих животных и черных людей». Выпуски новых романов о Тарзане сопровождались ростом количества линчеваний. Давайте сделаем фильм о Тарзане правильно.
В поддержку своей точки зрения Брукс приводит статью британского журналиста Тони Уорнера о вреде романов про Тарзана и их киноадаптаций. Кроме того, лишним доказательством вины Тарзана Брукс считает тот факт, что с придуманного Берроузом языка обезьян имя «Тарзан» переводится как «белая кожа». Что неопровержимо доказывает то, что белокожий не может его играть.