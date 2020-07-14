Звезда «Супергерл» предлагает переснять «Тарзана» с черным актером: «Он не только расист»

Тарзан не просто сам расист, но и стал инструментом, при помощи которого белая раса травила общество идеями расовой иерархии, евгеники и античерной политики. Как известно, Эдгар Берроуз гордился своими взглядами на белую кожу, являющуюся ключом абсолютного господства над миром. Он полагал, что черные должны быть истреблены и стерилизованы. Ведь в самом первом романе цикла Тарзан именует себя «Тарзан, убийца многих животных и черных людей». Выпуски новых романов о Тарзане сопровождались ростом количества линчеваний. Давайте сделаем фильм о Тарзане правильно.