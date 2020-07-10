ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ ⟩ Режиссер «Апгрейда» сделает из Райана Гослинга Человека-волка

Постановщиком фильма «Человек-волк», в котором главную роль сыграет известный голливудский актер Райан Гослинг, назначен Ли Уоннелл, создатель фантастических кинолент «Апгрейд» и «Человек-невидимка». Об этом сообщает издание Collider.

Производством картины займется студия Blumhouse под руководством Джейсона Блума. Утверждается, что проект является одним из самых приоритетных. Выбор режиссера представляется вполне оправданным, так как «Человек-невидимка», оказался очень успешен в прокате.

Напомним, что оригинальный «Человек-волк» был выпущен в 1941 году. В 2010 году была предпринята не слишком удачная попытка перезапуска истории популярного монстра. Несмотря на звездный актерский состав картина не пивлекла особого внимания зрителей и провалилась в прокате, сумев собрать лишь 140 миллионов долларов при стоимости поизводства в 150 миллионов долларов.