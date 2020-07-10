ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ ⟩ Режиссер «Апгрейда» сделает из Райана Гослинга Человека-волка

Постановщиком фильма «Человек-волк», в котором главную роль сыграет известный голливудский актер Райан Гослинг, назначен Ли Уоннелл, создатель фантастических кинолент «Апгрейд» и «Человек-невидимка», сообщает KinoNews.
Постановщиком фильма «Человек-волк», в котором главную роль сыграет известный голливудский актер Райан Гослинг, назначен Ли Уоннелл, создатель фантастических кинолент «Апгрейд» и «Человек-невидимка». Об этом сообщает издание Collider.
Производством картины займется студия Blumhouse под руководством Джейсона Блума. Утверждается, что проект является одним из самых приоритетных. Выбор режиссера представляется вполне оправданным, так как «Человек-невидимка», оказался очень успешен в прокате.
Напомним, что оригинальный «Человек-волк» был выпущен в 1941 году. В 2010 году была предпринята не слишком удачная попытка перезапуска истории популярного монстра. Несмотря на звездный актерский состав картина не пивлекла особого внимания зрителей и провалилась в прокате, сумев собрать лишь 140 миллионов долларов при стоимости поизводства в 150 миллионов долларов.
Отметим также, что изначально студия Universal предполагалась выстроить свою Киновселенную Монстров из крупнобюджетных блокбастеов, однако после не слишком убедительного поката фильма «Мумия» 2017 года выпуска, концепция была пересмотрена в пользу значительно более дешевых постановок.