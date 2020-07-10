ВОЗВРАЩЕНИЕ КЛАССИКИ ⟩ Сталлоне анонсировал режиссерскую версию «Рэмбо 5»

Сильвестр Сталлоне анонсировал выпуск «расширенной версии» боевика «Рэмбо 5: Последняя кровь» и намекнул на возможное возвращение прославленного ветерана всех военных конфликтов последних 50 лет, передает портал KinoNews.
«Сделайте его снова номером один в грядущие выходные! (Он еще может вернуться). С уважением, Слай», - гласила подпись актера под постером фильма, опубликованным не странице в Instagram.
Напомним, что пятая серия «Рэмбо» была выпущена в прокат в 2019 году. В ней главному герою пришлось разбираться привычными для него способами с похитителями людей на границе США и Мексики. Картина провалилась в прокате, сумев собрать лишь 80 миллионов долларов при бюджете в 50 миллионов долларов. При этом она была отмечена «Золотой малиной» в номинации «худший римейк, сиквел или приквел».
Дэвид Моррелл, автор литературного первоисточника, на основе которого была снята первая часть франшизы, получившая самые лестные отзывы кинокритиков, заявил, что ему «стыдно, что его имя теперь ассоциируется с "Рэмбо 5"».