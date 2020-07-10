ВОЗВРАЩЕНИЕ КЛАССИКИ ⟩ Сталлоне анонсировал режиссерскую версию «Рэмбо 5»

«Сделайте его снова номером один в грядущие выходные! (Он еще может вернуться). С уважением, Слай», - гласила подпись актера под постером фильма, опубликованным не странице в Instagram.

Напомним, что пятая серия «Рэмбо» была выпущена в прокат в 2019 году. В ней главному герою пришлось разбираться привычными для него способами с похитителями людей на границе США и Мексики. Картина провалилась в прокате, сумев собрать лишь 80 миллионов долларов при бюджете в 50 миллионов долларов. При этом она была отмечена «Золотой малиной» в номинации «худший римейк, сиквел или приквел».