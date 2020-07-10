Их вам еще не советовали: пять нетипичных сериалов, которые стоит посмотреть этим летом

«Это мы»

Один из лучших драматических сериалов по признанию как зрителей, так и профессионалов киноиндустрии. Одни любят сериал за прекрасный актерский состав, другие — за драматический сюжет и ярких персонажей. По сюжету главных героев связывает дата рождения (в мире ежедневно 18 миллионов людей отмечают собственный день рождения). Актер Кевин, который снимается в успешном ситкоме, но хочет покинуть проект из-за недовольства в своем профессиональном развитии, Кейт, ведущая борьбу с лишним весом, успешный бизнесмен и порядочный семьянин Рэндалл, ищущий своих биологических родителей, и, наконец, Джек и Ребекка Пирсоны — муж и жена, ожидающие прибавления в семействе. «Это мы» — история про людей, судьба которых складывается из последствий сделанных ранее шагов. Сериал поднимает сложные и близкие каждому темы — отношения детей и родителей, братьев, выбора в карьере или личной жизни, неравенства — и раскрывает их без фальшивого драматизма, а с юмором, где это уместно, и оптимизмом.

«С любовью, Виктор»

Сериал вышел на платформе Hulu. Действие происходит в той же вселенной, что и действие фильма «С любовью, Саймон». Неуверенный в себе старшеклассник Виктор, переехавший в другой город и поступивший в новую школу, находит блог Саймона — такого же подростка, — который становится для него вдохновением и помогает найти ответы на самые главные вопросы в поиске себя. С развитием сюжета, несмотря на популярность у девушек, Виктор начинает лучше узнавать себя и понимает, что романтические отношения с ними — не совсем то, чего ему на самом деле хочется.

«Брод Сити»

Один из самых жизненных ситкомов нашего времени о женской дружбе. Он задумывался двумя девушками изначально как шутка для YouTube — стендап-артисткой Иланой Глейзер и актрисой Эми Джейкобсон, которые и исполнили главные роли. Со временем проект вырос в полноценный сериал. «Брод Сити» — комедия о жизни и приключениях двух лучших подруг в Нью-Йорке, причем сам город тоже можно назвать одним из главных персонажей этой истории. У девушек вечно нет денег, работы, карьеры, но они умеют превращать любую проблему в шутку и поддерживают друг друга как никто другой.

«На моем месте»

Подростковая драматическая комедия расскажет о трогательной истории школьницы Бетан из неблагополучной семьи, живущей на окраине Уэльса. Ее мама лежит в психиатрической клинике, а отец алкоголик. Но Бет не рассказывает об этом своим друзьям. Тем редким сверстникам, которые интересуются ее жизнью, Бетан говорит, что ее родители — самые обычные скучные люди. Критики хвалят сериал за доверительную интонацию, которую оценят зрители, уставшие от комедий с преувеличениями.

«Любовники»