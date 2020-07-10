«Довод» — это продолжение «Сумерек»? Фанатам Нолана предложили интересную загадку

Вполне возможно, что Кристофер Нолан дал зрителям еще одну подсказку относительно того, в чем будет заключаться суть его предстоящего фантастического триллера «Довод». На официальном сайте фильма появилось интригующее обновление в виде специального превью, которым можно поделиться в соцсетях. Если провести эту манипуляцию, на экране появится фото, являющее собой постер к «Доводу» с изображением Джона Дэвида Вашингтона, но на месте, где должно быть название фильма, написана фраза: «Мы живем в мире сумерек, и в этом мраке друзей нет».

На эту особенность обратил внимание пользователь Twitter под ником Anton Volkov, который добавил к этому скриншот с кодом соответствующей веб-страницы и свое замечание: «Мы живем в мире сумерек. Похоже, единственные аудиокоманды здесь — это «Довод» и «Мир Сумерек».

Что же именно означает фраза «жить в мире сумерек»? Имеет ли это отношение к Роберту Паттинсону? Является ли «Довод» своеобразным сиквелом «Сумерек»? Если нажать на соответствующую ссылку, вы перейдете на страницу официального сайта «Довода», на которой вас попросят включить свой микрофон и аудио. Затем вы услышите голос Мартина Донована из трейлера «Довода», который говорит: «Все, что у меня есть для вас — это одно слово. Оно откроет вам правильные двери, но при этом и некоторые неправильные тоже».

Задумка состоит в том, чтобы вы в нужный момент произнесли заветное слово tenet, которое якобы активирует короткий трейлер к фильму, составленный из уже доступных кадров. Если же вы затем произнесете слово twilight, вы перейдете на страницу с фразой «и в этом мраке нет друзей» в сопровождении GIF-версии того самого постера с Вашингтоном. Этот GIF-постер примечателен тем, что на его заднем плане виднеются дверные проемы или порталы, через которые словно бы пробегают люди. Возможно, в этих деталях скрывается намек на главную сюжетную интригу «Довода».