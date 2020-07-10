Пропавшую звезду сериала «Хор» признали погибшей

О гибели Риверы объявили после двухдневных безрезультатных поисков, в которых приняли участие около 80 человек, а также был задействован вертолет, передает портал «360» со ссылкой на телеканал ABC News.

В офисе шерифа калифорнийского округа Вентура заявили, что Наю Риверу сочли утонувшей в результате несчастного случая.

Между тем в Сети появилось видео с участием актрисы, снятое в день инцидента. В кадр попали сама Ривера, которая выходит из машины рядом с озером Пиру, и ее сын.