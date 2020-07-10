Пропавшую звезду сериала «Хор» признали погибшей

Американскую актрису Наю Риверу, которая пропала в Калифорнии во время отдыха с сыном на озере, признали погибшей, сообщает Rambler.
О гибели Риверы объявили после двухдневных безрезультатных поисков, в которых приняли участие около 80 человек, а также был задействован вертолет, передает портал «360» со ссылкой на телеканал ABC News.
В офисе шерифа калифорнийского округа Вентура заявили, что Наю Риверу сочли утонувшей в результате несчастного случая.
Между тем в Сети появилось видео с участием актрисы, снятое в день инцидента. В кадр попали сама Ривера, которая выходит из машины рядом с озером Пиру, и ее сын.
Напомним, сын Риверы, найденный в лодке, сообщил, что его мама прыгнула в воду и не вернулась. В лодке также нашли спасательный жилет, на парковке остался автомобиль актрисы с ее нетронутыми личными вещами внутри. Ребенка передали родственникам.