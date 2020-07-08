«Хотел уберечь ее, показав, как они действуют»: Джонни Депп давал попробовать наркотики своей 13-летней дочери

Во время судебного процесса между Джонни Деппом и его экс-супругой Эмбер Херд актер признался, что как-то раз дал попробовать марихуану своей дочери (от брака с Ванессой Паради), Лили-Роуз, когда той было всего 13 лет, передает российское издание Spletnik.ru.