С КАРАНТИНА В КИНО ⟩ Что мы будем смотреть этим летом: июльские премьеры в кинотеатрах Apollo

В кинотеатрах с 10 июля

Два старых друга, актеры Роб Брайдон и Стив Куган, путешествуют по живописным странам Европы. В этот раз приятели отправились по стопам Одиссея из Трои в Итаку, наслаждаясь местной кухней и прекрасными видами, не забывая при этом обмениваться едкими комментариями и упражняться в актерском мастерстве.

В кинотеатрах с 10 июля

Самый суровый агент ЦРУ, выполняя сверхсекретное задание, случайно попадает на камеру 9-летней девчонки. Софи готова сохранить все в строжайшей тайне, если Джей-Джей научит её быть настоящей шпионкой.

В кинотеатрах с 17 июля

Действия происходят во Франции. Молодой мошенник Мика познакомился в тюрьме с эксцентричным заключенным, который воплощает в себе все известные стереотипы о русских. Но и дружит он тоже по-русски — раз и навсегда. После освобождения новый товарищ Мики врывается в жизнь главного героя, вихрем меняя ее уклад раз и навсегда.

В кинотеатрах с 24 июля

Звезда соцсетей Колл в компании друзей отправляется в путешествие через Атлантику в огромный мегаполис, где он планирует снять очередной вирусный ролик о популярной в узких кругах развлекательной комнате ужаса. Коллу уже выдавалось испробовать несколько десятков, однако он даже не подозревает, что та, которую ему предстоит посетить в этот раз, — совершенно иная. Злосчастная комната страха в итоге оказывается лабиринтом, приготовившим для молодых людей суровые и смертельно опасные испытания. О побеге можно только мечтать.

В кинотеатрах с 24 июля

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о солдатах американского сторожевого поста на границе Афганистана, которые в октябре 2009 года подверглись мощной атаке последователей Талибана. На протяжении целого дня несколько десятков солдат противостояли атакам превосходящих в несколько раз по силе талибов.

В кинотеатрах с 31 июля