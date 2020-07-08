С КАРАНТИНА В КИНО ⟩ Что мы будем смотреть этим летом: июльские премьеры в кинотеатрах Apollo

Почти половина лета позади, а это значит, что пора поднажать и выжать из него максимум удовольствия. Хоть у природы и нет плохой погоды, но прогнозы дают четко понять: поход на пляж может обернуться не самым приятным и сухим делом. Что делать, если даже нормально не погулять? В кино сходить, конечно же! Из-за коронавирусных событий были перенесены многие премьеры фильмов, и особенно это заметно по афишам Apollo Kino. Специально для киноманов редакция портала Kinozal составила исчерпывающую подборку фильмов, премьеры которых состоятся в июле. Бегом за билетами!
Два старых друга, актеры Роб Брайдон и Стив Куган, путешествуют по живописным странам Европы. В этот раз приятели отправились по стопам Одиссея из Трои в Итаку, наслаждаясь местной кухней и прекрасными видами, не забывая при этом обмениваться едкими комментариями и упражняться в актерском мастерстве.
Самый суровый агент ЦРУ, выполняя сверхсекретное задание, случайно попадает на камеру 9-летней девчонки. Софи готова сохранить все в строжайшей тайне, если Джей-Джей научит её быть настоящей шпионкой.
В кинотеатрах с 17 июля
Действия происходят во Франции. Молодой мошенник Мика познакомился в тюрьме с эксцентричным заключенным, который воплощает в себе все известные стереотипы о русских. Но и дружит он тоже по-русски — раз и навсегда. После освобождения новый товарищ Мики врывается в жизнь главного героя, вихрем меняя ее уклад раз и навсегда.
Звезда соцсетей Колл в компании друзей отправляется в путешествие через Атлантику в огромный мегаполис, где он планирует снять очередной вирусный ролик о популярной в узких кругах развлекательной комнате ужаса. Коллу уже выдавалось испробовать несколько десятков, однако он даже не подозревает, что та, которую ему предстоит посетить в этот раз, — совершенно иная. Злосчастная комната страха в итоге оказывается лабиринтом, приготовившим для молодых людей суровые и смертельно опасные испытания. О побеге можно только мечтать.
Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о солдатах американского сторожевого поста на границе Афганистана, которые в октябре 2009 года подверглись мощной атаке последователей Талибана. На протяжении целого дня несколько десятков солдат противостояли атакам превосходящих в несколько раз по силе талибов.
Нет ничего опаснее человека, доведенного до точки кипения. Особенно, если жизнь обошлась с ним несправедливо и теперь ему нечего терять. Именно таким оказывается водитель автомобиля, с которым повздорила на дороге обычная мать-одиночка, не подозревая, что нажила себе безжалостного врага. Теперь он не остановится, пока не преподаст страшный урок своей жертве и всем, кто ей дорог. У женщины и ее сына не остается другого выбора, кроме как попытаться выжить в этой набирающей скорость смертельной игре.