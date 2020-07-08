Жанна Фриске, Константин Хабенский, Валерий Золотухин. Актеры, которых коснулось проклятье «Ночного дозора»

8 июля 2004-го состоялась премьера фильма Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор», имевшего большой успех в прокате. Экранизацию романа Сергея Лукьяненко называли «первым российским блокбастером», неудивительно, что спустя полтора года на экраны вышло продолжение фэнтези — «Дневной дозор». Казалось, участие в съемках кассовых проектов — мечта любого актера, если бы не одно но: в мире кино давно существует суеверие, что работа в мистических лентах опасна, ведь пробуждает злые силы, пишет «СтарХит».

В XXI веке можно было посмеяться над старой легендой, однако за несколько лет «проклятье «Дозоров» унесло жизни пяти актеров саги. У некоторых звезд умерли близкие родственники, другие — сами неожиданно заболели. Вполне вероятно, череда трагедий — всего лишь роковое совпадение. Но как же логически объяснить печальные события, случившиеся с Жанной Фриске, Константином Хабенским, Риммой Марковой и Валерием Золотухиным после съемок в загадочном фильме?

Константин Хабенский

В картине артист сыграл «светлого мага с темным прошлым» Антона Городецкого. Сам Хабенский в проклятье «Дозоров» не верил, зато поклонники в один голос твердили: платой за роковую роль стали семейные трагедии.

С самого начала съемки сопровождались для Хабенского рядом неудач: то вывихнул ногу, то напала собака. Фильм еще не вышел на экраны, когда отец актера умер от рака, но и этом несчастья не закончились. В 2007-м вся страна узнала, что супруга Константина Анастасия, недавно подарившая ему сына Ваню, серьезно больна. Артист работал на износ, чтобы обеспечить жене дорогостоящее лечение в Америке. В какой-то момент женщине стало лучше, она поселилась в арендованном домике в Лос-Анджелесе, являясь в клинику только на процедуры.

Но надежда угасла так же быстро, как появилась: опухоль мозга прогрессировала, пошли метастазы. В 2008-м 33-летняя Анастасия умерла, а Константин остался вдовцом с годовалым малышом на руках.

«Они мечтали вместе встретить Новый год, — сетовал знакомый Хабенского. — Все случилось как-то резко, неожиданно. Говорят, врачи переборщили с химиотерапией. Но кто знает, почему вроде бы идущая на поправку Настя покинула этот мир? Заканчивается високосный год, Всевышний прибирает».

Версий действительно ходило много. Пара казалась такой гармоничной и счастливой, что окружающие предполагали, супругов сглазили завистники. Спустя годы главной причиной случившегося назвали ЭКО: детей у супругов не было восемь лет, как вдруг Анастасия забеременела, вероятно, не без медицинского вмешательства. Говорят, агрессивная процедура способна спровоцировать рост раковых клеток, если таковые имелись в организме еще до зачатия…

Почему же для многих первостепенной остается мистическая версия? Возможно, людям сложно принять безысходность, сопутствующую такому заболеванию, как рак, или же поверить в череду совпадений, в рок, преследующий одного человека…