Жанна Фриске, Константин Хабенский, Валерий Золотухин. Актеры, которых коснулось проклятье «Ночного дозора»

В звездных кругах бытует суеверие, что нельзя играть демонов, ведьм и прочих представителей темных сил, иначе пострадает сам артист или члены его семьи. Возможно, это лишь сказки, но почему же вскоре после выхода «Ночного дозора» исполнители ролей злых магов заболели?
8 июля 2004-го состоялась премьера фильма Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор», имевшего большой успех в прокате. Экранизацию романа Сергея Лукьяненко называли «первым российским блокбастером», неудивительно, что спустя полтора года на экраны вышло продолжение фэнтези — «Дневной дозор». Казалось, участие в съемках кассовых проектов — мечта любого актера, если бы не одно но: в мире кино давно существует суеверие, что работа в мистических лентах опасна, ведь пробуждает злые силы, пишет «СтарХит».
В XXI веке можно было посмеяться над старой легендой, однако за несколько лет «проклятье «Дозоров» унесло жизни пяти актеров саги. У некоторых звезд умерли близкие родственники, другие — сами неожиданно заболели. Вполне вероятно, череда трагедий — всего лишь роковое совпадение. Но как же логически объяснить печальные события, случившиеся с Жанной Фриске, Константином Хабенским, Риммой Марковой и Валерием Золотухиным после съемок в загадочном фильме?
Константин Хабенский
С самого начала съемки сопровождались для Хабенского рядом неудач: то вывихнул ногу, то напала собака. Фильм еще не вышел на экраны, когда отец актера умер от рака, но и этом несчастья не закончились. В 2007-м вся страна узнала, что супруга Константина Анастасия, недавно подарившая ему сына Ваню, серьезно больна. Артист работал на износ, чтобы обеспечить жене дорогостоящее лечение в Америке. В какой-то момент женщине стало лучше, она поселилась в арендованном домике в Лос-Анджелесе, являясь в клинику только на процедуры.
Но надежда угасла так же быстро, как появилась: опухоль мозга прогрессировала, пошли метастазы. В 2008-м 33-летняя Анастасия умерла, а Константин остался вдовцом с годовалым малышом на руках.
Версий действительно ходило много. Пара казалась такой гармоничной и счастливой, что окружающие предполагали, супругов сглазили завистники. Спустя годы главной причиной случившегося назвали ЭКО: детей у супругов не было восемь лет, как вдруг Анастасия забеременела, вероятно, не без медицинского вмешательства. Говорят, агрессивная процедура способна спровоцировать рост раковых клеток, если таковые имелись в организме еще до зачатия…
Почему же для многих первостепенной остается мистическая версия? Возможно, людям сложно принять безысходность, сопутствующую такому заболеванию, как рак, или же поверить в череду совпадений, в рок, преследующий одного человека…
Так или иначе, в награду за испытания Хабенский получил второй шанс: спустя пять лет после смерти Анастасии, он встретил новую любовь в лице Ольги Литвиновой. Сегодня супруги воспитывают двух дочерей, но о прошлом Константин не забывает, продолжая помогать детям с онкологическими заболеваниями.
Жанна Фриске
Согласилась артистка и на съемки в «Дневном дозоре», где ее персонаж раскрылся с другой стороны: любовница злодея Завулона прониклась чувствами к вампиру Саушкину. В одном из эпизодов, когда темный маг убивает ее избранника, Алиса чертит Мелом Судьбы фразу «Костя жив!». Страшно и символично то, что спустя девять лет слова «Жанна, живи! Жанна, танцуй!» стали лозунгом кампании по сбору средств на лечение смертельно больной Фриске.
Печальная история певицы до жути напоминала судьбу Анастасии Хабенской: рождение сына, а затем — глиобластома, опухоль, победить которую обеим мамам не удалось. Ради ребенка, гражданского мужа, родных и друзей Жанна сражалась с заболеванием до последнего, но кратковременная ремиссия сменилась новыми мучениями и страданиями.
Пять лет назад любимая зрителями звезда угасла, оставшись в их памяти навсегда. Проклятая роль или коварная болезнь, годами не проявлявшая себя, — что украло жизнь у Жанны Фриске? Ответ на этот вопрос до сих пор мучает близких певицы.
Ваоерий Золотухин
Всю жизнь Золотухин ходил по краю, разрываясь между женами и поклонницами. Счастливые события сменялись трагическими, особенно, после выхода «Дозоров»: в 2004-м любовница Ирина Линдт подарила актеру внебрачного сына Ваню, в 2007-м — 27-летний наследник артиста Сергей покончил с собой.
Золотухин сходил с ума по Линдт, но так и не решился покинуть супругу Тамару, потерявшую единственного ребенка. История любовного треугольника могла тянуться еще долго, если бы не болезнь актера. В 2013-м Валерий Сергеевич почувствовал себя плохо, и Ирина Линдт уговорила его пройти обследование. Вердикт врачей оказался неутешительным — неоперабельная опухоль мозга. Как у Жанны Фриске и Анастасии Хабенской…
Последние дни артиста были тяжелыми, его не раз вводили в медикаментозную кому, чтобы облегчить страдания. Болезнь пожирала звезду театра на глазах: по очереди отказывали органы, пока не остановилось слабое сердце. Незадолго до смерти Золотухин успел попрощаться с младшим сыном: молча, ведь сил хватило лишь на то, чтобы сжать руку восьмилетнего Вани.
Николай Олялин
Не секрет, что еще в 1997-м Николай Владимирович перенес сложную операцию на сердце, из-за чего на время выпал из мира кино. Согласно заключению врачей, самое страшное осталось позади, и о проблемах со здоровьем артист забыл надолго. Однако на съемочной площадке болезнь вспыхнула с новой силой. Актер не присутствовал на премьере «Дозоров», так как плохо себя чувствовал.
В 2007-м боли стали такими сильными, что Олялин отказался от работы и ушел на пенсию. 17 ноября 2009-го 68-летний артист умер от обширного инфаркта. Или из-за роковой роли?..
Римма Маркова
«Я из того кусочка сценария, который мне дали почитать, и не поняла, что эта женщина — колдунья. Думала, она просто аферистка, — поясняла Маркова. — И лишь после премьеры узнала, что несколько актрис, в том числе Лия Ахеджакова, до меня отказались играть эту роль из страха накликать на себя проклятие нечисти».
В конце 2011-го Римма Васильевна легла на операционный стол Московского онкоцентра. Казалось, помогло — спустя несколько месяцев актриса выглядела энергичной и бодрой. Отныне здоровье звезда старалась беречь, а потому отказалась от роли Ванги в сериале.
«Я бы кучу денег заработала и, наконец, купила нормальную квартиру, — признавалась артистка «СтарХиту». — Я верю Ванге, но она для меня — нечто потустороннее. Ведь предлагали ее, как Матрону Московскую, канонизировать, но церковь была против. Значит, что-то сатанинское в ней есть. А я не хочу испытывать судьбу».
Но в 2014-м звезда вновь была госпитализирована с экстренным хирургическим диагнозом, а в начале 2015-го попала в клинику с обострением хронического заболевания. Близкие чувствовали, что дни актрисы сочтены. 15 января у нее остановилось сердце.
Алексей Маклаков
А вот роль водителя Семена в «Ночном дозоре», по мнению зрителей, принесла артисту одни несчастья. Во время съемок мама Маклакова, которая ранее ничем не болела, внезапно умерла от инсульта. После премьеры киносаги и сам актер слег с сердечным приступом. Возможно ли было объяснить эти события с точки зрения логики?
«Я не связываю это с мистикой, но, вероятно, в этом что-то есть. Потом у нас у продюсера Леши Кублицкого умер отец. Я все же надеюсь, что это как бы стихия, истории из жизни и биологии человека», — рассуждал Алексей.
Мама осталась для артиста самым дорогим человеком. Маклаков мечтает однажды снять фильм о родительнице. «Она была прекрасным детским библиотекарем: честно выполняла долг, была награждена за это. Почти потеряла зрение на работе, но много хорошего сделала для детей, которых безумно любила», — отмечал актер.
Юрий Айзеншпис
«Пока находился на зоне, моя медицинская карточка была чистой. Здоровье было отменным. Хотя те, кто отсидел три-пять лет, обязательно приобретали «профессиональные» тюремные хвори: язву желудка, туберкулез, венерические или психические заболевания. Меня Бог миловал», — уверял продюсер.
В «Дневном дозоре» артист сыграл эпизодическую роль темного мага, присутствовавшего на дне рождения Егора. Во время съемок Юрий Шмильевич жаловался на недомогание, но списывал все на усталость. От сердечного приступа он умер еще до окончания работы над фильмом. Впоследствии СМИ писали, что продюсер скончался от целого букета болезней: цирроз, гепатиты, желудочно-кишечное кровотечение… Но, быть может, не последней причиной стало участие в мистической ленте?
К слову, на съемках пострадали и другие актеры: Мария Порошина сломала ногу, Анна Дубровская, сыгравшая вампиршу, сильно заболела. «Температура была 41 градус. Такого со мной никогда не случалось! — негодовала Дубровская. — Эта роль как-то мучила меня — в духовном смысле. С тех пор, если какая-то картина касается темы нечистой силы, я либо вообще отказываюсь играть, либо беру благословение у священника».