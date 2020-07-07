Женщина не может играть «мужчину»: Холли Берри отказалась от роли трансгендера

В прошлую пятницу в Instagram актриса Холли Берри сообщила, что собирается сыграть в неназванном кино женщину, которая готовится к операции по смене пола. После волны травли на выходных Берри написала в Twitter: «За выходные у меня была возможность обсудить вопрос о предстоящей роли. Теперь я понимаю, что как цисгендерная женщина я не должна была претендовать на эту роль. Надо предоставить возможность сообществу трансгендеров самому рассказывать свои истории. Я благодарна за наставления и критику последних дней, буду продолжать слушать и слушаться. Я обещаю быть союзником в вопросе лучшего представления меньшинств с любой стороны камеры».