Менеджер кинотеатров Apollo: российские фильмы стоят того, чтобы их смотреть

Если кинотеатры закрыты, то люди будут больше фильмов смотреть дома? Будут ли платформы, специализирующиеся на домашнем кино, забирать у кинотеатров “хлеб”?

По словам Кутт, кинотеатры не боятся, что это произойдет. Netflix еще никогда не был настолько популярен на эстонском рынке, чтобы люди предпочли смотреть фильмы дома, а не на большом экране. «К счастью, домашний просмотр фильмов не сравнить с просмотром в кинотеатре. Люди по-прежнему приходят, покупают свежий горячий попкорн и наслаждаются удобными креслами в кинотеатре», - уверена Кутт.

Самые горячие премьеры

«Довод» - фильм, премьеру которого нельзя пропустить. Но кроме голливудских боевиков у Apollo Kino есть предложить зрителю.

Кадр из трейлера к фильму "Довод". ФОТО: Скриншот с видео

После открытия кинотеатров, вынужденных на некоторое время закрыть свои двери из-за пандемии коронавируса, первой эстонской премьерой в Apollo Kino Ülemiste 1 июля стал фильм-перезапуск сериала "Сальмоны. 25 лет спустя".

«Много хороших фильмов приходит из России. Например, скоро в показ выйдет фильм «Один вдох». Кроме этого, ожидается выход семейного фильма «Мулан». Эти и многие другие кинокартины на самом деле эквивалентны по популярности голливудским фильмам, - уверена Кутт. - Они могут быть не с такими громкими названиями, как «Довод», но качество определенно стоит того, чтобы пойти и посмотреть».

Автокино стало популярно

По словам менеджера по маркетингу, автокино стало для кинотеатров сумасшедшим проектом. “Эта идея возникла через несколько дней после введения ограничений, и ценители кино сами предложили такую ​​альтернативу в социальных сетях!” - рассказала Кутт, пишет ELU24.

Готовятся ко второй волне

Существует много мнений о возможной второй волне коронавируса. На сегодняшний день кинотеатры уже претерпели серьезную перестройку и разработали способы справиться с очередным кризисом. «Мы обучили наших сотрудников, ужесточили нормы очистки помещений», - говорит Кутт.