Новый сериал Семена Слепакова «Окаянные дни» бьет все ркорды

«Окаянные дни» — это 10 уникальных историй, снятых в формате скринлайф, рассказывающих о том, что происходило с жителями нашей страны во время карантина.

Сценарий для девяти из десяти эпизодов написали Семен Слепаков и соавтор «Домашнего ареста» Максим Туханин. Четыре эпизода снял Андрей Болтенко, две серии на счету актрисы Ирины Вилковой («Полицейский с Рублевки», «Остров») и по одной истории сделали Петр Буслов («Домашний арест»), Максим Пежемский («Наша Russia»), Роман Волобуев («Последний министр») и актер Владимир Епифанцев («Жуки»).

Роли в сериале исполнили Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Павел Деревянко, Александр Робак, Татьяна Догилева, Тимофей Трибунцев, Юлия Топольницкая, Владимир Епифанцев, Мария Машкова, Александр Ильин-старший, Ольга Дибцева и многие другие. Спродюсировали сериал Семен Слепаков, Александр Дулерайн, Таймураз Бадзиев, Артур Джанибекян и Андрей Болтенко.

Благодаря самоизоляции вскрылись самые неожиданные стороны человеческой природы. Жизнь разделилась на ДО и ПОСЛЕ, и если ДО дистанционное существование воспринималось, как несомненное благо, то ПОСЛЕ для большинства оно превратилось в наказание. Дивный новый мир удаленки создал новое существо, человека эпохи самоизоляции и породил удивительные истории, которые вряд ли бы произошли при других обстоятельствах.

Ученому-энтомологу Виктору (Никита Тарасов) коллеги вручили купон на сеанс тайского массажа, но вместо удовольствия ботаник получил 2 недели совершенного неожиданного карантина вдали от дома.

Оппозиционер Саша (Дмитрий Лысенков), перепостил в фейсбуке информацию с критикой отечественной медицины. Пост прочитал его брат – чиновник из столичной мэрии Паша (Федор Бондарчук) и попросил немедленно все снести, а дальше история принимает совершенно неожиданный оборот.

После звонка от незнакомки (Юлия Топольницкая), жена (Светлана Камынина) начинает думать, что ее муж живет на две семьи.

Чтобы прокормить семью, привыкшую к ежедневным стейкам рибай, швейцарскому мороженому и суши, инспектор ДПС Коготков (Александр Робак) придумывает хитроумный план по дистанционному выманиванию взятки у автолюбителя (Павел Деревянко).

Димон (Григорий Калинин) должен Костяну (Даниил Воробьев) приличную сумму денег, но возвращать не торопится. Костян нанимает мордоворота Витю (Владимир Епифанцев), чтобы тот отправился к Димону и забрал долг.

Дочь (Мария Машкова), проживающая в США, решает эвакуировать из Москвы свою мать (Елена Валюшкина). Но границы закрыты и прямые рейсы отменены, поэтому бежать из страны будет непросто.