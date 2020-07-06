Звезда Бродвея Ник Кордеро умер от осложнений коронавируса в 41 год

В марте Кордеро был доставлен в больницу Лос-Анджелеса, где у него был диагностирован коронавирус. Вылечиться от коронавируса ему удалось только после того, как его ввели в медикаментозную кому. Однако вскоре после этого у Кордеро развились другие проблемы со здоровьем и врачи были вынуждены ампутировать ногу актера. В мае актер стал постепенно восстанавливаться, но его легкие перестали функционировать.

Кордеро родился в Канаде и стал известен благодаря нескольким ролям в представлениях на сцене бродвейских театров. В 2014 году актер был номинирован на премию "Тони" за роль в постановке "Пули над Бродвеем".