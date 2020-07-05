25 лучших постапокалиптических фильмов

9, 2009, США, Германия

Полнометражный мульт от странной продюсерской пары Тим Бёртон и Тимур Бекмамбетов. Очень европейская по духу запутанная история об оживших куклах, которые в уничтоженном войной мире борются за свое выживание и возрождение планеты.

20. Атака титанов. Фильм первый и второй.