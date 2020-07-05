25 лучших постапокалиптических фильмов

Которые лучше видеть, чем не видеть. Мы их расставили по порядку — первыми пустили те, что послабее, а далее нагнетали, нагнетали и нагнетали.
Сразу предупреждаем, что в наш список не попадают постапокалиптические киноленты про зомби. Мы их, конечно, ценим, и многие из них постапокалипичны настолько, что постапокалиптичнее некуда. Но все же оставим зомби для зомби, а сами посмотрим на те фильмы, где человечество борется за выживание после ядерных войн, экологических катастроф и жутких эпидемий. Или не борется, а смирилось, легло, ждет прихода старухи с косой.
25. Книга Илая
The Book of Eli, 2009, США
Представь, будто тебе неимоверно захотелось снять фильм в стиле игры Fallout, но деньги на проект выдала христианская община. Вот что-то вроде «Книги Илая» и созреет в итоге.
24. Власть огня
Reign of Fire, 2002, США, Великобритания, Ирландия
Строители метро вместо новой станции откопали драконье гнездо. Ящерки вылезли и спалили почти всю планету. Остались лишь самые огнеупорные людишки на тачанках, которые в детстве слишком много насмотрелись «Безумного Макса». Вроде бы и треш, но заводной, да еще там играют Кристиан Бэйл, Мэттью Макконахи и Джерард Батлер.
23. Водный мир
Waterworld, 1995, США
Земля целиком покрылась водой, у людей ни еды, ни пресной воды, ни хорошего настроения. Зато почему-то в неограниченном количестве оружие и прочие остросюжетные предметы для поддержания блокбастера в хорошей взрывной форме.
22. Завещание
Testament, 1983, США
Американский пригород. Взрослые поехали на работу в город. Дети, домохозяйки, пенсионеры остались глядеть за хозяйством. Большой город накрыла большая атомная бомба, и никто не вернулся, но их все ждут и постепенно вымирают. Камерная и безысходная драма-драма.
21. Девять
9, 2009, США, Германия
Полнометражный мульт от странной продюсерской пары Тим Бёртон и Тимур Бекмамбетов. Очень европейская по духу запутанная история об оживших куклах, которые в уничтоженном войной мире борются за свое выживание и возрождение планеты.
20. Атака титанов. Фильм первый и второй.
Shingeki no kyojin, Shingeki no kyojin endo obu za wârudo, 2015, Япония
Землю поработили гигантские людоеды, уничтожив популяцию людей почти под ноль. Последние людишки огородили себя колоссальными заборами и пытаются не быть съеденными (в основном не очень успешно). На экране очень много насилия и мельтешения, при этом постапокалиптический декаданс на месте, что радует.
19.Дорога
The Road, 2009, США
Постапокалиптическое роад-муви по роману Кормака Маккарти. Дорога дорогой, однако не жди никакой движухи в стиле Безумного Макса, это кино предпочитает двигаться черепашьим шагом, в темноте да еще непонятно куда. Три четверти зрителей не досматривают до середины. Четверть в восторге.
Разделитель
The Divide, 2011, Германия, США
Северная Корея забросала Нью-Йорк ядерными боеголовками, спаслись считаные единицы граждан, несколько из них теперь отсиживаются в тесном подвале. Далее разворачивается каноничный сюжет про горстку людей-крыс в замкнутом пространстве со стремительно исчезающими припасами.
17. Бегство Логана
Logan's Run, 1976, США
Показ безмятежной жизни последних уцелевших землян в полностью автономном и на диво комфортном городе будущего. Само собой, кто-то шибко умный понял, что где-то кроется подвох, и сбегает за пределы купола. Классика антиутопического жанра из той же эпохи, что подарила нам «Молчаливое бегство», «Зеленый сойлент», «THX 1138» и оригинальный «Мир Дикого Запада».
16. Тихая Земля
The Quiet Earth, 1985, Новая Зеландия
Все люди просто бесследно исчезают, оставив после себя пустынные города, кипящие чайники и упавшие без пилотов авиалайнеры. А один герой остается и мучится двумя логичными вопросами: что случилось и нет ли здесь кого-нибудь еще. Не самый популярный фильм видеоэпохи, но один из лучших на тему бесконечного одиночества после гибели мира.
15. Обливион
Oblivion, 2013, США
После битвы с внеземной напастью Земля становится непригодной для обитания, однако на ней вахтовым методом подрабатывают наблюдатели. Персонаж Тома Круза во время дежурства натыкается на капсулу с Ольгой Куриленко и тотчас влипает в историю. Всемирную.
14. Кловерфилд, 10
10 Cloverfield Lane, 2016, США
Примерно то же, что и фильм «Разделитель», но с изящным выкрутасом: запертая в убежище девушка не может понять, действительно ли мир уничтожен, или это больная фантазия неуравновешенного типа, который затащил ее в этот проклятый подвал со всеми удобствами.
13. На следующий день
The Day After, 1983, США
Главное штатовское кинопособие-страшилка на предмет того, что ждет американскую нацию по окончании ядерного конфликта. Сейчас смотрится старомодно, почти мило, но в тот момент угнетало не по-детски. По советскому ТВ премьера состоялась в паре с «Письмами мертвого человека».
12. Тихое место
A Quiet Place, 2018, США
Почти все население Земли погрызли слеповатые пауки с обостренным слухом. Те людишки, у кого еще осталось необъяснимое желание жить, вынуждены вести себя тише травы. Главный хоррор-хит 2018 года слегка глуповат и очень редко дружит с логикой, но при этом удался по всем остальным пунктам.
11. Я легенда
I Am Legend, 2007, США
Не первая и, может, не самая лучшая экранизация романа «Я — легенда» Ричарда Мэтисона (1954), зато самая актуальная и с Уиллом Смитом. После всемирной пандемии военный врач остался один-одинешенек. Днем разгуливает по пустынным улицам, по ночам отстреливает мутантов-вампиров. Нам нравится такая жизнь!
10. Терминатор: Да придет спаситель
Terminator Salvation, 2009, США
Самый толковый фильм во франшизе про разгуливающих во времени киборгов со времен второго «Терминатора». Правда, настроением и стилистикой сильно выбивается из общей канвы. Посвящено все выживанию и сопротивлению на руинах былой цивилизации.
9. ВАЛЛ-И
WALL·E, 2008, США
Одинокий робот-мусорщик блуждает по загаженной и покинутой Земле. И, честно говоря, если бы весь мультфильм состоял только из этого, то был бы еще лучше.
8. Письма мертвого человека
1986, СССР
Главное советское высказывание на тему прозябания в бункерах и туннелях после атомной войны. Много разговоров за жизнь, ну и против нее тоже. Очень тяжелое кино, что для данного жанра безусловный плюс.
Через три года режиссер Константин Лопушанский снял еще один фильм с постапокалиптическим настроением — «Посетитель музея» — живописный, эмоциональный, однако еще более нравоучительный, что минус.
7. Когда дует ветер
When the Wind Blows, 1986, Великобритания
Простодушная пара пенсионеров из английской глубинки слушает, как мир движется к атомной войне, и при этом пьет чай. Оба до последнего верят, что их спасут правительство и полезные советы на случай войны из телевизора. Самый трогательный (и потому вдвойне жуткий) фильм на тему всеобщей погибели. Музыку к мультфильму записывали Роджер Уотерс и Дэвид Боуи.
6. На берегу
On the Beach, 1959, США
Северное полушарие планеты уже выжгло термоядом, а жители Австралии все еще ждут, когда радиоактивные облака дойдут до их безмятежных городков. Медленную смерть они не будут встречать в одиночестве: к ним присоединился экипаж выжившей американской подлодки. Не кино, а два часа красивого и удручающего декаданса. В 2000 году был снят ремейк (точнее, экранизация той же книги Нейвила Шюта), не столь прославленный, но под стать оригиналу.
5. Сквозь снег
Snowpiercer, 2013, Южная Корея
Земля промерзла до костей, из живности остался лишь автономный экспресс, пробивающий льды и законы логики. Половина пассажиров состава деградирует в нищете, другая деградирует в роскоши. Осталось выяснить, что быстрее — скорость поезда или скорость деградации. (Фильм гораздо лучше попытки сделать из этой истории сериал, вышедший в 2020-м.)
4. 12 обезьян
Twelve Monkeys, 1995, США
Брюс Уиллис и Брэд Питт под присмотром режиссера Терри Гиллиама раскручивают мрачнейшую историю об уничтожении человечества злобным вирусом. Путешествия во времени и вспышки безумия прилагаются в изобилии.
3. Матрица
The Matrix, 1999, США
Мало кто видел данное кино, поэтому предупреждаем: будут спойлеры! Человечество полностью порабощено и низведено до уровня домашнего скота. Чтобы скот не роптал, его подключают к системе глобальной виртуальной симуляции. Сопротивление негодует, но все, что пока повстанцы могут предложить в качестве альтернативы, — рейв-вечеринки и разговоры об Избранном.
2. Безумный Макс: Дорога Ярости
Mad Max: Fury Road, 2015, Австралия, США
Боевые фрики, нищеброды и супермодели куда-то мчатся через апокалиптические пустоши, а потом разворачиваются и едут туда, откуда приехали. Собственно, и всё. Но вопросов лучше не задавать, все так круто, что можно молчать в восхищении.
1. Нити
Threads, 1984, Великобритания
Кино, которое достаточно посмотреть один раз, чтобы потом всю оставшуюся жизнь у тебя было отвратительное настроение и полный упадок духа. На экране как бы документальный фильм о молодоженах, которые обустраивают свое гнездышко в Шеффилде, но в их планы вмешиваются баллистические ракеты. Много английской сатиры, однако здесь она совсем не смешная, лишь гуще нагнетает жути. Самый хардкорный постъядерный реализм во плоти.