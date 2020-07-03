НАРОД, ТОРОПИСЬ! ⟩ Кино-pass Apollo – ходите в кино хоть каждый день!

Кино-pass Apollo придуман для настоящих любителей кино, которые готовы ходить в кино по доступным ценам хоть каждый день. Да, каждый день! Кинопаспорт Apollo предлагает три различных пакета, что позволит вам за фиксированную ежемесячную плату, соответственно выбранному пакету, в течение месяца посещать кинотеатры Apollo столько раз, сколько вы сможете осилить и посмотреть столько фильмов, на сколько хватит сил.
Кино-pass Apollo
Будь в курсе лучших кинолент Голливуда и увлекательных событий киномира каждый день! Три разных персональных пакета кино-pass: Премиум-pass Apollo, Фан-pass Apollo и Дневной-pass Apollo, позволят за фиксированную плату ходить в кино столько раз, на сколько хватит сил и фильмов!
Подарочная карта Apollo
Подарочный pass Apollo – это прекрасный подарок настоящему любителю кино, которого влекут новейшие хиты киномира. 2-месячный Премиум-pass Apollo позволяет посещать кинотеатры Apollo по всей Эстонии в день, который наиболее подходит для твоего друга, любимого человека или коллеги!
Больше информации: www.apollokino.ee