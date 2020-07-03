НАРОД, ТОРОПИСЬ! ⟩ Кино-pass Apollo – ходите в кино хоть каждый день!

Кино-pass Apollo придуман для настоящих любителей кино, которые готовы ходить в кино по доступным ценам хоть каждый день. Да, каждый день! Кинопаспорт Apollo предлагает три различных пакета, что позволит вам за фиксированную ежемесячную плату, соответственно выбранному пакету, в течение месяца посещать кинотеатры Apollo столько раз, сколько вы сможете осилить и посмотреть столько фильмов, на сколько хватит сил.