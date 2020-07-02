ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, кто пришел на праздничную премьеру фильма-перезапуска эстонского сериала 1993 года

Это первый эстонский фильм, который будет показан в кинотеатрах после пандемии, а затем появится и в прокате.

"Сальмоны" был первым эстонским телесериалом, который выходил на экраны с 1993 по 1995 годы. Сериал с юмором показывал жизнь элиты в маленькой Эстонии. Художественный фильм «Сальмоны. 25 лет спустя», который скоро появится в кинотеатрах, продолжает сериал.