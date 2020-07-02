Чт, 2.07.2020
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, кто пришел на праздничную премьеру фильма-перезапуска эстонского сериала 1993 года

После открытия кинотеатров, вынужденных на некоторое время закрыть свои двери из-за пандемии коронавируса, первой эстонской премьерой в Apollo Kino Ülemiste 1 июля стал фильм-перезапуск сериала "Сальмоны. 25 лет спустя". Смотри, кто пришел на премьеру!

Это первый эстонский фильм, который будет показан в кинотеатрах после пандемии, а затем появится и в прокате.

"Сальмоны" был первым эстонским телесериалом, который выходил на экраны с 1993 по 1995 годы. Сериал с юмором показывал жизнь элиты в маленькой Эстонии. Художественный фильм «Сальмоны. 25 лет спустя», который скоро появится в кинотеатрах, продолжает сериал.

Больше информации о фильме найдешь ЗДЕСЬ!

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