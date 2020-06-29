Пн, 29.06.2020
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  • Поклонникам вселенной «Пиратов Карибского моря» подарят новый фильм. Главную роль исполнит Марго Робби

Поклонникам вселенной «Пиратов Карибского моря» подарят новый фильм. Главную роль исполнит Марго Робби

Марго Робби

ФОТО: VALERIE MACON / AFP

Студия Disney решила подарить поклонникам "Пиратов Карибского моря" ещё один фильм, в центре повествования которого окажутся женские персонажи, пишет Лайф со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Главную роль в картине сыграет актриса Марго Робби. Полюбившегося зрителям Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа на этот раз в кадре не будет.

К новому проекту приложит руку сценаристка Кристина Ходсон, которая ранее приняла участие в работе над фильмом "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн". Кроме того, британка также трудилась над сценариями для фильма "Бамблби" и сериалов "Флэш" и "Бэтгерл".

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