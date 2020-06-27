29-летняя звезда сериала «Американская история ужасов» Эмма Робертс ждет первенца

Актриса Эмма Робертс беременна. Сама звезда сериала «Американская история ужасов» пока ничего не комментирует, но о грядущем прибавлении рассказали изданию Us Weekly близкие из окружения Эммы и ее возлюбленного — 35-летнего актера Гаррета Хедлунда. Срок первой беременности актрисы пока неизвестен. К слову, уже в мае Эмма начала прятать фигуру за объемными нарядами.

Напомним, что Эмма Робертс в 2019 году рассталась с коллегой по «Американской истории ужасов» Эваном Питерсом, с которым она была вместе семь лет. А уже через некоторое время актрису заметили на свидании с новым бойфрендом. В свою очередь, Гаррет на протяжении пяти лет был в отношениях с актрисой Кирстен Данст.