Когда жена и дочь одного возраста: 62-летний Дольф Лундгрен обручился с 24-летней возлюбленной

Звезда американских боевиков Дольф Лундгрен родом из Стокгольма, именно там он предпочел сделать предложение своей молодой подруге. На днях в Instagram актера появился трогательный совместный снимок с Эммой Крокдал, на котором она демонстрирует помолвочное кольцо. «Кое-что особенное сегодня случилось в Швеции», — написал счастливый мужчина. Одним из первых прокомментировал запись Сильвестр Сталлоне: «Поздравляю, мой друг. Вы лучшие! Слай».

Новоиспеченная невеста тоже пребывала вне себя от радости.

Ущипните меня,

— попросила девушка под фотографией с кольцом с огромным розовым бриллиантом.

Напомним, что фитнес-тренер Эмма Крокдал и Дольф Лундгрен перестали скрывать свои отношения в начале года. Поклонников актера немного смутил тот факт, что его избранница оказалась не только одного года рождения с его дочкой Идой, но и невероятно на нее похожей.

Впрочем, менее скептически настроенные фанаты пришли к выводу, что влюбленные, несмотря на 38-летнюю разницу в возрасте, очень подходят друг другу. Оба увлечены спортом и правильным питанием и имеют скандинавские корни — как известно, Крокдал выросла в Норвегии.