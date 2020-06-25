Чт, 25.06.2020
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  • Когда жена и дочь одного возраста: 62-летний Дольф Лундгрен обручился с 24-летней возлюбленной

Когда жена и дочь одного возраста: 62-летний Дольф Лундгрен обручился с 24-летней возлюбленной

Дольф Лундгрен

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

Актер женится на девушке почти втрое моложе себя, сообщает popcornnews.ru.

Звезда американских боевиков Дольф Лундгрен родом из Стокгольма, именно там он предпочел сделать предложение своей молодой подруге. На днях в Instagram актера появился трогательный совместный снимок с Эммой Крокдал, на котором она демонстрирует помолвочное кольцо. «Кое-что особенное сегодня случилось в Швеции», — написал счастливый мужчина. Одним из первых прокомментировал запись Сильвестр Сталлоне: «Поздравляю, мой друг. Вы лучшие! Слай».

 

Новоиспеченная невеста тоже пребывала вне себя от радости.

Ущипните меня,

— попросила девушка под фотографией с кольцом с огромным розовым бриллиантом.

Напомним, что фитнес-тренер Эмма Крокдал и Дольф Лундгрен перестали скрывать свои отношения в начале года. Поклонников актера немного смутил тот факт, что его избранница оказалась не только одного года рождения с его дочкой Идой, но и невероятно на нее похожей.

Впрочем, менее скептически настроенные фанаты пришли к выводу, что влюбленные, несмотря на 38-летнюю разницу в возрасте, очень подходят друг другу. Оба увлечены спортом и правильным питанием и имеют скандинавские корни — как известно, Крокдал выросла в Норвегии.

 

Ждем, когда будущие супруги объявят дату свадьбы.

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