7 русских фильмов ужасов, которые приятно удивят неплохими актерами и сюжетом

Ночной дозор, 2004

В главных ролях выступили Константин Хабенский, Мария Порошина, Жанна Фриске и другие, пишет Oxvo.ru.

Сюжет разворачивается во время 1992 года в Москве. За равновесием сил добра и зла следит Ночной Дозор. В городе одновременно обитают вампиры, оборотни и простые люди. Антон Городецкий как раз один из последних.

Он обращается к гадалке, чтобы вернуть свою жену, а в итоге претерпевает такие изменения, о которых раньше не мог и подумать. Благодаря этому поступку он выясняет все детали потустороннего мира.

Юленька, 2008

Новый учитель в женской гимназии, Андрей Белов, быстро осознает, что с его классом творится что-то неладное. Девочки вовсе не похожи на пятиклассниц, играющих в детские игрушки. Все они затеяли страшную игру.

Вскоре Андрей находит в школьном дневнике записку со словами «Спасите нас!», что является для него предзнаменованием начала жизни, полной страха и ужаса.

Главные роли принадлежат Марату Башарову, Ирине Купченко и Анне Казючиц.

Змеиный источник, 1997

В фильме сыграли Екатерина Гусева, Евгений Миронов и Ольга Остроумова.

Заканчивая педагогический институт, выпускница Дина отправляется в небольшой городок преподавать. Все ее знакомые удивлены, что она поменяла большой город на захолустье.

Однако у Дины собственные мотивы: она намеревается вернуть свою любовь. Тем временем в городе орудует маньяк, убивающий девушек, похожих друг на друга.

Фобос. Клуб страха, 2010

В недостроенный ночной клуб, где ранее находилось бомбоубежище, приезжает группа людей. Каждый, кто сюда заехал, не имеет ничего общего с другим.

В один момент свет в помещении гаснет, а двери бомбоубежища закрываются наглухо. Поначалу люди отшучиваются и не принимают всерьез происходящее, но вскоре осознают, что они в безнадежном положении.

В ролях: Агния Кузнецова, Тимофей Каратаев, Петр Федоров.

Жесть, 2006

Актерами, сыгравшими главную роль, были Михаил Ефремов, Иван Ургант и Рената Литвинова.

Журналистка по имени Марина решает заняться громким интервью перед своим уходом из газеты. Она направляется в психиатрическую клинику, чтобы задать несколько вопросов убийце подростков.

Но все не так просто: маньяк сбегает и прячется в дачном поселке. Марина пытается его разыскать, понимая, что это может оказаться ее последним делом.

Прогулка по эшафоту, 1992

В центре истории двое влюбленных, совершающих обыденную прогулку. Когда начинает темнеть, оба направляются в хижину, чтобы переночевать. Скромная обитель пришлась по душе возлюбленным, вот только топор на помосте слегка портит впечатление.

На утро юноша и девушка просыпаются и обнаруживают, что они уже не в маленьком домике, а в роскошном дворце. Они даже не представляют, что их ждет в ближайшее время.

Актерский состав: Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова.

Владение 18, 2013

Главные роли сыграли Мария Фомина, Дмитрий Ендальцев и Борис Полунин.

Молодожены Света и Максим переселяются в новую квартиру, купленную по заманчиво низкой стоимости. В скором времени пара замечает, что в доме, где они живут, происходит нечто странное и противоестественное.