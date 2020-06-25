ВОТ ЭТО ДА! ⟩ На новом постере к фильму «Довод» жители Эстонии заметили забавную деталь

Съемки долгожданного шпионского фильма проходили в семи странах, в числе которых оказалась и Эстония. В основном снимали в Таллинне: в Ласнамяэ и около здания Горхолла. Именно на фоне самого большого района эстонской столицы позирует для промо-фото один из главных героев фильма - Роберт Паттинсон. Один внимательный фанат заметил на снимке за спиной звезды забавную деталь. Выходит, что магазину Konsum посчастливилось появиться на промо фильма знаменитого режиссера совершенно бесплатно!