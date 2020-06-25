ВОТ ЭТО ДА! ⟩ На новом постере к фильму «Довод» жители Эстонии заметили забавную деталь

По мере приближения даты премьеры фильма Кристофера Нолана «Довод» вокруг картины появляется все больше загадок. Например, некоторое время назад были опубликованы новые промо-фотографии актеров фильма, на одной из которых спряталась важная для жителей Таллинна деталь, пишет Elu24.
Съемки долгожданного шпионского фильма проходили в семи странах, в числе которых оказалась и Эстония. В основном снимали в Таллинне: в Ласнамяэ и около здания Горхолла. Именно на фоне самого большого района эстонской столицы позирует для промо-фото один из главных героев фильма - Роберт Паттинсон. Один внимательный фанат заметил на снимке за спиной звезды забавную деталь. Выходит, что магазину Konsum посчастливилось появиться на промо фильма знаменитого режиссера совершенно бесплатно!
KONSUM RIGHTS pic.twitter.com/rwlgacJ1RK— beth (@vanelloki) June 21, 2020
Главные роли в ленте исполнили Джон Дэвид Вашингтон (сын знаменитого голливудского актера Дэнзела Вашингтона) и Роберт Паттинсон.
О сюжете «Довода» известно лишь в общих чертах, но с самого начала стало понятно, что Нолан планирует сделать шпионский триллер. Проект даже сравнивали с такой классикой жанра, как «На север через северо-запад». По словам режиссера, в «Доводе» он попытался в первую очередь воссоздать ощущение, которое сам испытывал в детстве при просмотре шпионских фильмов.
Премьера картины назначена на 31 июля.